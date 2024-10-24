وزارة العمل: ندوة توعوية لتعليم النشء مفاهيم ومبادئ السلامة والصحة المهنية بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، ندوة للتوعية ضمن فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وذلك بمقر مدرسة إبراهيم عثمان الثانوية الفنية، بحضور عدد 75 من العاملين والطلاب بالمدرسة، وذلك لتعليم النشء مفاهيم ومبادئ السلامة والصحة المهنية ، تناولت الندوة مناقشة عدة موضوعات شملت : مفهوم السلامة والصحة المهنية ، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل ، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ، وكيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ،وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر ، وأهمية اتباع وسائل السلامة في حياتنا اليومية ، وعرض تأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل ، وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت الصحية بالمحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالاسماعيلية ، ان تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار “سلامتك تهمنا”،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية” للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف مدير المديرية ، أن الندوة قام بإلقائها سامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وداليا حسن مديرة مكتب السلامة والصحة المهنية ، وشارك في فعالياتها سامي فضل وكيل مديريه التربيه والتعليم ، وفادي حكيم مدير إدارة المدرسة ، وإحسان العايدي مدير عام ادارة التعليم الفني ، وفريد صالح مدير إدارة التعليم الصناعي ، كما أكد مدير المديرية على الاستمرار في نشر التوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية داخل المجتمع ..