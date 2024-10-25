“الإسكان “: نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتابع محطة مياه العبور الرئيسية بالمنطقة الصناعية

تفقد اليوم امين غنيم” نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن محطة مياه العبور الرئيسية بالمنطقة الصناعية (ب&ج) يرافقه هيثم ابو حمادى معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن

استهل امين غنيم الجولة بتفقد سير اعمال تنفيذ برنامج العمرات الدوريه السنوية الشتويه وذلك للحفاظ علي جودة وكميات المياه المنتجه للمدن المجاورة والجدير بالذكر ان محطة تنقية العبور مليونية الانتاجية وتعد من كبريات محطات التنقية علي مستوي ج م ع وتقوم بتغذية المدن الاتيه (مدينة القاهره الجديده_ مدينة العبور_ مدينة العبور الجديده_ مدينه بدر_ مدينة السلام _مدينة النهضه)

كما تفقد ايضا سير العمل علي مشروع رفع كفاءة واحلال وتجديد المحطه والتي تتضمن تأهيل عدد( ٨)مروقات باحدث نظم التنقيه للحفاظ علي مستوي جوده المياه وشبكة الخدمات الرئيسيه بالمحطه وكذلك تغيير شبكة الري داخل المحطه الي ري المسطحات الخضراء بالمياه الخام بدلا من المياه النقيه

وانهي “نائب رئيس الهيئة” جولته بتفقد تنفيذ الاعمال المدنيه ورفع كفاءة وتنسيق الموقع العام الجاري تنفيذها داخل المحطة ومحيطها.