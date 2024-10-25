وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية” سكن لكل المصريين” بعددٍ من المدن الجديدة

تابع شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بعددٍ من المدن الجديدة، شملت مدن: العبور الجديدة، وسوهاج الجديدة، وحدائق العاصمة، والمنيا الجديدة، وقنا الجديدة، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية، وتقارير عن المشروعات.

وأصدر شريف الشربيني، تكليفاتٍ لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بوضع خُطط مكثفة للانتهاء تباعاً من تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، تمهيداً لتخصيص الوحدات وتسليمها للحاجزين.

ووجه الوزير، بمواصلة الجولات الميدانية بالمشروعات للتغلب على التحديات التي قد تواجه التنفيذ، واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز أي تأخير، وأهمية الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية في جميع مراحل التنفيذ لضمان توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تعكس رؤية الدولة لتوفير مساكن ملائمة وميسورة التكلفة، لافتاً إلى أن المبادرة تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، قام الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، بجولة ميدانية لمتابعة عمليات صيانة وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وذلك في إطار اهتمام الجهاز بتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتابع رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، موقف تسليم وحدات الإسكان المتميز للتأكد من الالتزام بتسليم الوحدات وفق جداول زمنية محددة، والتركيز على توفير مختلف المتطلبات للسكان.

كما تفقد الدكتور أحمد إسماعيل، عمارات “سكن لكل المصريين” الجاري تنفيذها بمنطقة 2600 فدان، واطَّلع على مراحل البناء المختلفة، وتفقد أعمال تنفيذ الأرصفة وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة وأماكن انتظار السيارات، مؤكداً أهمية الإسراع في استكمال الأعمال لضمان تسليم الوحدات في المواعيد المحددة.

وتفقد شريف عبدالبديع، رئيس جهاز سوهاج الجديدة، عمارات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، لمتابعة أعمال التشطيبات الداخلية والواجهات الخارجية للعمارات.

وصرح “عبدالبديع” بأن المشروع يقع بمنطقة ٧٣٥ فدانا مجاورة رقم ٣٦، ويتكون من ٤٢ عمارة بإجمالي ١٠٠٨ وحدات بمساحة ٩٠م٢ للوحدة كاملة التشطيب، وجارٍ البدء فى أعمال تشطيب بعض الوحدات والواجهات الخارجية لبعض العمارات.

وقام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو الجهاز، بالمرور على منطقة عمارات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” المرحلة الخامسة، وأعمال الطرق الجاري تنفيذها ضمن تنفيذ محاور الطرق لمنطقة ٢٣٥٠ فدانا بالمدينة.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بعض أعمال المرافق الجاري تنفيذها وأعمال الزراعة بالمنطقة، مؤكداً على مسئولي إدارة ًالزراعة اتخاذ ما يلزم نحو زراعة أشجار الظل ومغطيات التربة وفرش النجيلة، وعمل الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء، كما قام بمعاينة لموقع تركيب ماكينة ATM بجوار الجهاز لخدمة السكان والمترددين على الجهاز، وذلك لتوفير الخدمات بالمدينة.

وفي الإطار نفسه، تفقد أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة مشروع الـ ٣٢ عمارة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمنطقة الامتداد، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمدينة.

ووجه رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، بضرورة متابعة انتظام سير العمل بشكل يومي، خاصة ما يتم تنفيذه من مشروعات إسكان بالمدينة، ومن ضمنها الـ٣٢ عمارة بالمجاورة ١٣ بمنطقة 1400 فدان بامتداد المدينة.

وتفقد أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، مستجدات الموقف التنفيذي لعمارات المبادرة الرئاسية” سكن لكل المصريين” بالحي السكني الأول، بإجمالي 15 عمارة سكنية بها 360 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ متقدمة، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لتسليم الوحدات لحاجزيها.