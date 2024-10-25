“القليوبية “: متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية  “حياه كريمه ” بنطاق الوحدة المحلية بطحوريا

تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز شبين القناطر وبحضور الدكتورة سلوى ابوالعنين رئيس مركز ومدينة شبين القناطر وأحمد رزق رئيس الوحدة المحلية بطحوريا ؛ بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة والتي شملت :-

– استكمال تنفيذ مشروع الوحدة الصحية بقرية القلزم وتبين استكمال اعمال التشطيبات الداخلية من اعمال الحوائط و ارضيات الاسطح وبعض اعمال الكهرباء والسور الخارجي وجاري تمهيد اعمال الوجهات .

– استكمال تنفيذ الوحدة الصحية بكفر الصهبي ومايجري من اعمال الاسقف وبعض التشطيبات بالموقع وأبواب الغرف بالموقع

– الموقف النموذجي وما يجري من انهاء اعمال التندات وغرفة الادارة بملحقاتها بالاضافة الي تاسيس اعمال الكهرباء والسباكة والتمهيد لتركيب الارضيات والرصيف

وبحضور المهندسين عن جهاز تعمير القاهرة الكبري ومهندسي المواقع تم التأكيد علي ضرورة استئناف وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروعات خلال الخطة الزمنية المقررة .وتم التأكيد علي انه يتم المتابعة الدورية من مهندسي الجهاز والوحدة المحلية حتي انتهاء وتسليم المشروعات