“الإسكان “: رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد بداية أعمال المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة

في ضوء توجيهات وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية ومنها مشروعات الإسكان الاجتماعى “سكن لكل المصريين” بالمدن الجديدة ، وحيث أن مدينة العبور الجديدة تعتبر أحد المشاريع السكنية الرائدة التي تهدف إلى توفير سكن ميسر للمواطنين وقد شهدت المدينة العديد من المبادرات والمشاريع في مجال الإسكان الاجتماعي.؛ قام الدكتور أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز و السادة النواب والمعاونون ومديري الإدارات التنفيذية و الشركات القائمة بالمرور على مشروعات المرحلة السادسة من الإسكان الاجتماعي بمدينة العبورالجديدة.

خلال الزيارة اطلع رئيس الجهاز على المخططات التفصيلية للمرحلة الجديدة والتي تتضمن إنشاء عدد (125 عمارة) حيث تم البدء في تنفيذ وحدات سكنية جديدة بمواصفات حديثة تلبي معايير الجودة كما قام بجولة ميدانية للموقع حيث تم استعراض التقدم المحرز في الأعمال الإنشائية والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

كما أكد رئيس الجهاز على أهمية هذه المرحلة في توفير المزيد من الوحدات السكنية للمواطنين مشددًا على ضرورة تنفيذ المشروع بكفاءة عالية وبأسرع وقت ممكن كما أشار إلى أهمية مراعاة الجوانب البيئية في أعمال التنفيذ لضمان إنشاء مجتمع سكني متكامل ومستدام.

أيضًا تم خلال الزيارة مناقشة التحديات المحتملة وكيفية التغلب عليها حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سير العمل دون عوائق.

و تعكس متابعة رئيس الجهاز للمرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة العبور الجديدة الرغبة المستمرة في تعزيز التنمية السكنية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.