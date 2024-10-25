“المهندسين”: “ترميم وتطوير المباني التراثية والتاريخية” ندوة نظمتها لجنة الندوات والمؤتمرات بالنقابة

نظمت شعبة الهندسة المعمارية (لجنة الندوات والمؤتمرات) برئاسة المعماري الاستشاري الدكتور أحمد الزيات ندوة عن ترميم وتطوير المباني التراثية والتاريخية، حاضر فيها المهندس المعماري أيمن خليل.

شارك في الندوة المهندسة فاطمة سلطان- أمين شعبة الهندسة المعمارية ورئيس لجنة الندوات والمؤتمرات، والمهندس محمد فاروق- منسق الندوة، وحضر الندوة قيادات شعبة الهندسة المعمارية، وعلى رأسهم المهندس محمود العربي، والمهندس عبد العظيم محمد عبد العظيم، والمهندس أحمد التوني، وأعضاء من لجنة الندوات والمؤتمرات.

في بداية الندوة أكد المعماري الاستشاري الدكتور أحمد الزيات، أن المعماريين أصحاب أدوار إبداعية في ترميم وإعادة توظيف المباني التراثية والتاريخية، مشيرًا إلى أن المعماريين لهم تجارب فريدة في هذا المجال.. وقال: “معظم تجارب إحياء التراث المعماري مرتبطة برغبة المالك في الأساس، ولهذا علينا أن نتوجه إلى المجتمع ليدرك قيمة المباني الأثرية والتاريخية وأهمية ترميمها وتوظيفها ليكون المجتمع كله حريصًا وداعمًا ومشاركًا في الحفاظ على تلك المباني التي تمثل إرثًا حضاريًّا وذاكرة للأمة”.

وأضاف: “لدينا أفكار تتعلق بوضع خرائط اقتصادية لتوظيف المباني التراثية، ولا شك أن ترميم وإعادة توظيف تلك المباني سيحقق عائدًا اقتصاديًّا للملاك، وعندما يقتنع الملاك بذلك سيحرصون على ترميم مبانيهم التراثية”.

وأشاد “الزيات” بجهود جميع لجان الشعبة المعمارية، مؤكدًا سعادته بمتابعي فعاليات لجان الشعبة.. وقال: “في كل فعالية من فعاليات لجان الشُّعب نرى حضورًا متنوعًا من المهندسين المعماريين، وفي كل فعالية نجد حضورًا جُددًا، وهذا يعني أننا نحقق تواصلًا مستمرًّا مع أعضاء الجمعية العمومية للشعبة المعمارية، ونسعى إلى الوصول لكل المعماريين، وأن نكون جميعًا شركاء في نهضة العمارة والمعمار والعمران المصري”.

وفي ذات الاتجاه أكدت المهندسة فاطمة سلطان، أن هدف مجلس شعبة الهندسة المعمارية هو مد جسور التواصل مع كافة المهندسين المعماريين لتبادل الأفكار والرؤى، ونسلط الضوء على المشاكل والتحديات التقنية وكيفية مواجهتها، كما شكرت سيادتها أعضاء اللجنة لحرصهم على العمل معًا في تحقيق الأهداف المنشودة للجنة الندوات والمؤتمرات.

وفي كلمته عرَّف المهندس محمد فاروق بالمحاضر المعماري أيمن خليل، فأشار إلى أنه خريج هندسة عين شمس عام 1999، وأجرى دراسات عديدة في العمارة وترميم المباني التاريخية والأثرية، واكتسب مهارات كبيرة وخبرات ضخمة لعمله في مالطة وإيطاليا وفرنسا ودول الكاريبي، ومن أهم أعماله في مصر ترميم ثلاثة من مباني البريد.

وفي محاضرته استعرض المهندس المعماري أيمن خليل، تجربته المعمارية في ترميم مكتب بريد العتبة ومكتب بريد أسوان ومكتب بريد الشلال جنوب مصر .

وأكد “خليل” أن ترميم أي مبنى تراثي أو تاريخي يلزمه أولًا معرفة قصة إنشاء المبنى وتاريخه وفكرته المعمارية والحال الذي عليه كل جزء منه والدور الذي يؤديه هذا المبنى، فالتطوير لا يكون في الشكل فقط، وإنما يكون أيضًا بتطوير الوظيفة التي يؤديها المبنى، مع مراعاة البيئة التي يوجد فيها، والمكان المحيط به.

وقال خليل: “أعمال التطوير تتم من خلال مجموعة عمل تضم عدة تخصصات هندسية يقودهم المعماري”، مؤكدًا أن المعماريين المصريين والعمال والفنيين العاملين في مجال ترميم المباني التاريخية والأثرية جميعهم متميزون ورائعون، والدور الرئيسي للمعماري هو أن يزرع في مَن يعملون معه أنهم مرتبطون بالمبني الذي يرممونه وأن عملهم سيخلده التاريخ، وعندها سيمارسون عملهم بحب شديد ولن يكونوا مجرد موظفين .

وأوضح “خليل” أن مكتب بريد أسوان كان في الأساس قصرًا لأحد تجار القطن تم إنشاؤه في مطلع القرن الماضي، أما مكتب بريد الشلال فكان في الأساس محطة قطار تم إنشاؤها في أوائل القرن العشرين قبل بناء السد العالي، فيما كان مبنى بريد العتبة هو الوحيد الذي كان منذ نشأته مكتب بريد.. وقال: “المباني الثلاثة تم ترميمها وتطويرها تطويرًا مستدامًا اعتمد على خامات محلية، فمبنى بريد أسوان صار أول مبنى أخضر موثق في مصر، ويعمل بالطاقة الشمسية، أما ترميم مبنى الشلال فتم باستخدام أحجار الشلال، وهي أحجار لا تقل جودة عن الرخام الإيطالي والرخام المستخدم في الحرم المكي، ورغم ذلك لا تزال أحجار الشلال مهملة ولا تجد من يستغلها ويستفيد منها!

واختتم “خليل” محاضرته بالتأكيد على أن ترميم المباني التاريخية يُحقق عائدًا اقتصاديًّا كبيرًا للمالك وللجمهور المتعامل مع المبنى، ويمثل أفضل استثمار في التاريخ.

وفي ختام الندوة دارت مناقشات موسعة شارك فيها عدد كبير من الحضور، وتناولت أهمية ترميم المباني التراثية والتاريخية ودور المعماري فيها .