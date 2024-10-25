“النقل” تنشر أحدث تصوير جوي لكوبري اعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ احدث تصوير جوي لكوبري اعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان.

واشارت الوزارة ، إلى أنه تم إنشاء الكوبري في إطار تنفيذ المرحلة العاجلة لخطة وزارة النقل لإنشاء الكباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.