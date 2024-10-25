جامعة بنها الأهلية تستقبل وفداً من جامعة جوانج دونج أوشن الصينية لبحث سبل التعاون المشترك

في إطار استراتيجية جامعة بنها الأهلية لتعزيز آفاق التعاون الدولي، استقبل الدكتور تامر سمير، رئيس الجامعة، وفداً من جامعة جوانج دونج أوشن الصينية، برئاسة الدكتور دينج، نائب رئيس الجامعة، وضم الوفد عمداء كليات الطب البيطري والتربية الرياضية ومنسق العلاقات الدولية بالجامعة. جاء ذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعتين في المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة.

حضر اللقاء الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور كريم الدش، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتور محمود شكل، نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديرو البرامج بالجامعة.

وأكد الدكتور تامر سمير أن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك بين جامعة بنها الأهلية وجامعة جوانج دونج اوشن الصينية في التخصصات العلمية المختلفة، مشيراً إلى حرص جامعة بنها على فتح آفاق التعاون مع الجامعات الدولية المتميزة وتكوين شراكات تعليمية وبحثية، وذلك في إطار سياسة الجامعة للانفتاح على العالم. كما أشار إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقات المصرية الصينية خلال السنوات القليلة الماضية.

من جانبه، أعرب الدكتور حسين المغربي عن أهمية بحث التعاون في إنشاء درجات علمية مشتركة مع جامعات دولية ذات تصنيفات عالمية متميزة. وقدّم الدكتور كريم الدش عرضاً تقديمياً عن الجامعة، متناولاً برامجها الدراسية وإمكاناتها المادية والبشرية المتميزة، بالإضافة إلى جوانب من الأنشطة الطلابية المقدمة بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمود شكل اهتمام الجامعة بتوفير فرص تدريبية احترافية للخريجين من المجتمع المحيط، بالتعاون مع جامعات متميزة من خلال مراكز تدريب مشتركة بين الجامعتين.

كما تم تنظيم جولة تفقدية لمنشآت الجامعة، بما في ذلك الورش والمعامل والمدرجات الدراسية. وأعرب نائب رئيس جامعة جوانج دونج أوشن والوفد المرافق له عن سعادتهم بالتعاون مع جامعة بنها الأهلية، مشيدين بما شاهدوه من منشآت الجامعة التي صممت بأحدث التصميمات الهندسية العالمية.

يُذكر أن جامعة بنها الأهلية تُعد واحدة من الجامعات الأهلية الواعدة في مجال التعليم العالي، ومقرها مدينة العبور، وقد أُنشئت عام 2022 من خلال جامعة بنها الحكومية بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة. تسعى الجامعة إلى تحقيق التميز الأكاديمي ومكانة إقليمية ودولية متقدمة من خلال تقديم برامج دراسية حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، بالإضافة إلى شراكات وتعاون مع جامعات دولية مرموقة.