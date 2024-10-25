بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال 2024… “المحافظات تشتعل وفوضى بالمواقف العمومية “

،، سادت حالة من الفوضى داخل مواقف سيارات الأجرة فى المحافظات، عقب إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود، حيث نشبت مشاجرات بين الركاب والسائقين ، الذين رفعوا الأجرة بصورة عشوائية ، دون الالتزام بالتعريفة الجديدة التى أعلنتها المحافظات رسمياً ، والتى علقت قائمة بتفاصيلها داخل المواقف دون جدوى، حتى وصلت إلى الضعف فى القليوبية والشرقية والمنوفية، الامر الذى زاد من استياء المواطنين، الذين شكوا من مضاعفة السائقين ، فى ظل غياب ، فيما امتنع عدد كبير من السائقين عن العمل، ما أدى لإرتباك بالحركة وتكدس المواقف بالركاب على مدار الايام القليلة الماضية.

وتعد زيادة أسعار الوقود تلك هي الثالثة التي تقرها الحكومة خلال العام الجاري 2024، حيث ارتفعت أسعار الوقود بين جنيه وربع وجنيه ونصف، أما السولار، أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر اذ تقرر رفعه إلى 13.50 جنيه ، ومن المنتظر ان تؤدي زيادة أسعار الوقود – وخاصة السولار – إلى زيادة في أسعار أغلب الخدمات لارتباطها بزيادة تكلفة النقل، تزامناً مع تصريحات رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى ، بأن المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى نهاية عام 2025، ما يضيف أعباء جديدة على كاهل المصريين الذين يعانون من معدلات تضخم قياسية منذ سنوات.

غضب وغليان

فيما شهدت خطوط النقل الداخلى بين المحافظات ، إرتباكاً كبيراً فى الساعات الاولى بعد قرار زيادة أسعار المحروقات والوقود بما ترتب عليه زيادة تعريفة الركوب، الامر الذى أدى الى وقوع إشتباكات بين الركاب وسائقى الميكروباصات والتويوتا بسبب اعتراضهم على زيادة الاجرة حيث اقرت المحافظات تعريفة الركوب الجديدة ، والتى تراوحت ما بين جنية ونصف والتى رفعها السائقون تلقائياً لـ جنيهان، وزادت لـ خمس جنيهات فى محافظات أخرى، وشهدت المواقف العمومية والأقاليم والداخلية على مستوى المحافظات ، حالة من الارتباك والغضب والغليان بين المواطنين ، خاصة مع رفع السائقين الأجرة عشوائياً لدرجة وصولها إلى الضعف على بعض الخطوط، واستخدامهم البلطجة والعنف ضد من يعترض.

ففى الموقف الرئيسى بمحافظة القليوبية” المؤسسة –بنها”، وقعت اشتباكات بالايدى بين الركاب والسائقين ، خاصة من الموطنين محدودى الدخل والموظفين بعد قيام السائقين برفع الأجرة فور إعلان زيادة أسعار الوقود دون رقابة من المسؤولين، حيث أكد عدد من الأهالى إنه تم رفع الأجرة على الخطوط الداخلية بنسبة 50% خاصة على خط ” كلية الزراعة – مؤسسة – بنها “، حيث تم رفع الأجرة من 12 لـ 15 جنيهاً، فيما شهد موقف سيارات ” شبين القناطر – كلية الزراعة” مشاجرات بين السائقين والركاب بسبب برفع الأجرة من 4 لـ 6 جنيهات.

وطالب المواطنون ، أجهزة المحافظة وإدارة المرور، بعدم ترك الأمر لأهواء السائقين وعمل ملصقات جديدة بقيمة الأجرة المحددة على سيارات الاجرة والسوزوكى داخل مدن المحافظة.

فيما توقفت حركة النقل من وإلى المحافظة ” داخليا” بعد إصرار السائقين وملاك سيارات الأجرة ” السوزوكى” على رفع التسعيرة للضعف، وامتنعت غالبية السيارات عن العمل كنوع من الاعتراض على الزيادة الجديدة الرسمية فى ظل ثبات قيمة الأجرة، وقاموا بتحميل وعمل السيارات ” مخصوص” والانتقال بنظام التاكسي ، دون الالتفات لمناشدات الركاب ومحايلاتهم للتحميل بالاجرة، وبعد اشتباكات استمرت لساعات نجح بعض الركاب فى احتواء الموقف وإقناع السائقين بالعمل على خطوط النقل لحين دراسة تحريك ورفع قيمة الأجرة لتتواكب مع الزيادة الجديدة فى أسعار الوقود من قبل المسئولين بالمحافظة ، خاصة وان الركاب لا ذنب لهم فى كل ما يحدث.

وبرصد أسعار المواصلات الجديدة عقب ارتفاع اسعار الوقود بالقليوبية ، نجد أن كل خطوط السيارات التي كانت أجرتها “3,5” جنيه، ارتفعت لتصل إلى 4 جنيه، وارتفعت أسعار أجرة السيارات التي كانت أجرتها 4جنيه، إلى 4.5 ، وفى الخطوط الداخلية بـ ” شبرا “، شهدت مواقف سيارات الأجرة مشادات بين عدد من الركاب والسائقين بسبب قيامهم بتقطيع المسافات بين المحطات للوصول فى نهاية الخط الى اجرة تماثل ثلاث أضعاف تعريفة الركوب الجديدة ، حيث تم رفع الاجرة من 3 لـ 4 جنيهاً ، الامر الذى اعترض عليه الركاب وامتنعوا عن الدفع لدرجة أن بعض منهم هدد باللجوء مكتب المحافظ والقسم التابع له والوحدات المحلية المختصة‏، للابلاغ عن السائق المتجاوز ، حيث وجه عشرات المواطنين استغاثات وشكاوى للمحافظ والمسؤولين للمطالبة بإيجاد حل للزيادة الكبيرة التى حددها السائقون من تلقاء أنفسهم والتى لا تتناسب مع ظروف الركاب المعيشية، ولكن لم يمثل هذا التهديد أى قلق للسائقين بسبب احتمائهم بـ ” رجال الكارتة” داخل المواقف.

قوات الامن

بينما شهدت مواقف محافظة الشرقية ، اشتباكات بين عدد من سائقي سيارات الأجرة وقوات أمن المحافظة ، بعد تقدم المواطنين بشكاوى إلى أقسام الشرطة، برفع سائقي سيارات الأجرة أجرة الركوب بصورة كبيرة، نظرًا لارتفاع أسعار الوقود، ورفض السائقين تخفيض أسعار الأجرة مرة أخرى، رافعين شعار “طالما الحكومة رفعت الأسعار، إحنا كمان هنرفع الأسعار”، واندلعت اشتباكات بين أهالى قرية التلين بمركز منيا القمح بالمحافظة ، اعتراضا على زيادة السائقين أجرة الركوب على الخطوط الداخلية من والى القرية، من جنيه إلى 5 جنيهات ، ولم يكن الحال بموقف السيارات الجديد بمدينة العاشر من رمضان أفضل، حيث وقع العديد من المشادات الكلامية بين المواطنين والسائقين ، لرفع الأجرة من قبل بعض السائقين بصورة مبالغ فيها، حيث أن بعض السائقين رفعوا الأجرة “جنيه” عن المعتاد، كما ارتفعت الأسعار من وإلى القاهرة إلى 5 جنيهات، ورمسيس 6 جنيهات.

بينما حرر بعض الأهالي في المنوفية، محاضر فردية ضد عدد من السائقين، لرفعهم سعر الأجرة إلى الضعف، بينما قام آخرون بزيادتها 50 %، وذلك وسط حالة من الاحتقان والغضب بين المواطنين، الذين وصف بعض منهم حكومة مدبولى بأنها فاشلة وتلجأ لحل المشكلات على حساب المواطن البسيط، في وقت شهدت فيه الاسعار زيادات غير مسبوقة، وتجاوزت 60% في الكهرباء والوقود، ما سيرفع أسعار كافة السلع، مؤكدين إن “الوقت غير مناسب لإقرار أي زيادة في الأسعار.

وقال ” أشرف عبدالرحمن” ، أحد المواطنين :” فوجئت بارتفاع تعريفة ركوب سيارات السرفيس الداخلية من 3.5 قرش لـ 4 جنيهات ، ولما سألت السائق ليه، قالي علشان البنزين والسولار ارتفع، ما نتج عنه اعتراضي واشتباكي معه، لاستغلاله المواطنين دون صدور قرار بزيادة الأجرة ، حيث أن السائقين ينقلون عبء زيادة أسعار السولار والبنزين على الركاب، مشيرا الى ان الكارثة ستحل على رأس المواطن فقط، خاضة وان السائقين يضاعفون تعرفة الركوب على طريقتهم الخاصة، ويقسّمون “خط السير” إلى عدة مراحل، فيدفع الراكب أكثر من مرة للرحلة نفسه.

أما “منصور عبدالله “، أحد السائقين بموقف قرية “ميت راضى- جمجرة ” التابعة لمركز بنها ، إن سعر صفيحة السولار أصبح 36 جنيهًا بعد أن كان 22 جنيهًا، وبنزين 80 زاد لـ 13.75 ، بينما تعريفة الركوب مازالت ثلاث جنيهات، ومسافة نقل الركاب على الخط 12 كيلو متر، وهو ما يعني عدم قدرة السائق في نهاية الشهر على تسديد ما عليه من أقساط ، والحل هو ان يتم تحديد تعريفة ركوب تتناسب مع مسئولياتنا ، حتى يتم تجنب المشاجرات بيننا وبين المواطنين.

قطاع خاص

وتباينت ردود فعل شركات أتوبيسات النقل الجماعى بعد القرار، فبينما حددت شركات القطاع الخاص نسب الزيادة من 15 إلى 25%، قامت شركة ” سوبر جيت” بزيادة 5 جنيهات للمسافات القصيرة و10 جنيهات للمسافات الطويلة، فيما جاءت تعريفة المواصلات العامة والسرفيس والتاكسى بالدقهلية بنسبة 20%، وفى البحيرة تراوحت الزيادة بين 25 و30% من قيمة التعريفة الحالية، بينما أعلنت سيارات النقل العام الحكومي رفع تعرفة الركوب بنسبة 10%، حيث زادت تذكرة اتوبيس النقل العام لـ جنيهاً لتصبح 9 جنيهات بدلا من8 فى بعض الخطوط وزادت لـ 5 جنيهات للمينى باصات لتصبح بـ 20 جنيها بدلا من 15 جنيه.

من جانبه، يرى دكتور أسامة عقيل، خبير النقل والمرور، أن القرار لم يتم دراسة نتائجه على الشارع والمواطنين “الغلابة” بصورة كافية، فأشتعلت النار بين سائقي السيارات وبين المواطنين ، خاصة فى ظل قيام السائقين برفع الاجرة أنفسهم كنتيجة طبيعة للزيادة في أسعار الوقود، قبل اعلان التعريفة الجديدة من قبل المحافظات رسميا بيوم كامل، وفى ضوء قناعات السائقين بأنهم لن يتحملوا تلك الزيادة فى أسعار الوقود وحدهم.

وأضاف عقيل ، يجب دراسة دعم وسائل المواصلات العامة للطبقة الفقيرة والمتوسطة أو توفير البديل ، فمثلاً إذا تم زيادة خطوط النقل العام والمواصلات العامة، سيتم تقديم حل لمواجهة غلاء المحروقات وبناء عليه يمكن دعم تعريفة الركوب ، الامر الذى يتبعه القضاء على جشع سائقي الميكروباص، ويمكن ايضا تشكيل تعاونيات للنقل غير هادفة للربح تقدم نقل جماعي محترم دون استغلال.