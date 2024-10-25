رغم الانفاق الكبير والقروض..إستمرار مسلسل حوادث القطارات والطرق

،، فى ظل حديث الحكومة عن نجاحات منظومة النقل والطرق، مازالت حوادث القطارات مستمرة رغم الإنفاق الكبيرعلى هذه المنظومة واستخدام العديد من القروض لتحديثها وتطويرها والحد من الحوادث، إلا أن الواقع يؤكد وجود مشاكل عديدة تؤدي إلى هذه الحوادث التى تتسبب فى عدد كبير من الوفيات سنويا .

وتعانى السكك الحديد منذ فترات طويلة من التخلف، حيث تناقص وحدات الجر وتقادم عربات الركاب والبضائع، وأصبحت نظم الإشارة غير صالحة؛ لكي تؤمن مسيرة القطارات وتحقق السلامة للركاب، وما زال القائمون على أمر السكك الحديد يعلنون عن خطط جديدة لتطويرها، ويحصلون على قروضٍ دوليةٍ إضافيةٍ لتنفيذها، ومازالت الحوادث مستمرة وضياع الارواح قائم ، الامر الذى أثيرت بسببه العديد من التساؤلات حول خطط التطوير التى أعلنت الحكومة انها تجاوزت تكلفتها الـ 2

تريليون جنيها ، والمسئول عن هذه الحوادث وكيفية إيقاف نزيف الدماء .

وتعد السكك الحديدية فى مصر من أهم المرافق التى يستخدمها يومياً نحو مليون راكب، ومن المخطط مضاعفة عدد الركاب في 2030 بالوصول لمليونيْ راكب يومياً، بجانب استخدامها في نقل 8 ملايين طن بضائع سنوياً في العام الحالي، وهو الرقم المخطط أن يصل إلى 13 مليون طن بحلول 2030، وفق بيانات رسمية لوزارة النقل، التى وضعت خطة طموحة للنهوض بقطاع السكة الحديد، وتطويره خلال 7 سنوات، وتشمل الخطة العديد من المحاور منها تطوير الوحدات المتحركة، البنية الأساسية، وتطوير نظم الإشارات، وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وهو عكس ما يلمسه ويشهده المواطن على أرض الواقع بعد استمرار سيناريو إراقة الدماء على القضبان وتكرار الحوادث التى تضيع ضحيتها العديد من الارواح.

سجل طويل

وسجلت السكة الحديد خلال العام الجارى عدد ليس قليل من حوادث التصادم ، رغم إعلان الحكومة ” مراراً وتكراراً” إنها تعمل على تطوير شبكة النقل وتحديث قطارات وتطوير خطوط السكة الحديد منذ سنوات، ففى 15 سبتمبر2024، لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 49 آخرون ، جراء تصادم قطاري ركاب بمدينة الزقازيق أمام الكوبري الجديد بالمدينة، في محافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة،

حيث اصطدم قطار ركاب رقم 281 ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك 5 بمدينة الزقازيق.

وفى 13 أكتوبر2024، وقعت حالة وفاة واصابة 19شخص جراء حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار، في حين أشارت التحقيقات الأولية، التي جَرَت بالحادث، إلى “خطأ بشرى نتيجة عدم تحويل مسار القطار”.

وفى 17كتوبر 2024،أعلنت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر أنه أثناء مرور قطار صهاريج فوارغ خط (الواحات /التبين ) بالكيلو 7/500 بالقرب من مزلقان المريوطية الساعة 15.10، فوجئ قائد القطار بلودر تابع لشركة سامكو يعبر السكة من مكان غير معد للعبور بدون سائق، حيث فر السائق هاربا ما أدى إلى اصطدام الجرار الأمامي للقطار باللودر، مما أدى إلى خروج عدد ست عربات قطار بضائع

عن مسار سيرها بمحافظة الجيزة،وسقوط باقي العربات عن السكة، وتم الدفع بالأوناش لإعادة العربات على السكة.

الاسباب

تعد حوادث خروج القطارات عن مسارها أو اصطدامها كما حدث مؤخرا ، على مدار الشهور القليلة الماضية ، من بين أكثر الحوادث تسببا في الخسائر البشرية والمادية، لذلك يسعى الخبراء في مجال النقل الحديدية إلى البحث عن أهم الأسباب وراء هذه الحوادث سعيا لتفاديها.

وحدد عدد من الخبراء 8 أسباب قد تكون وراء وقوع هذه الحوادث وتكرارها، بداية من غياب صيانة السكة الحديدية والتجهيزات المستخدمة عند التقاطعات كالحواجز والإشارات الضوئية، والتى تؤدى إلى وقوع نسبة غير قليلة من الحوادث ، بالاضافة الى القضبان المكسورة واللحام ، والتى تقف وراء أكثر من 15% من جميع حوادث خروج القطارات عن مسارها، أما الاهمال فيتسبب في ما يقرب من 30% من حوادث القطارات ، فيمكن أن يؤدي انعدام الخبرة لدى سائق القطار إلى جانب التعب والإرهاق، إلى حوادث القطارات بسهولة.

وقد يتسبب أحد المشاة المتهورين أو المشتت انتباههم في حدوث تصادم من خلال الوقوف أو عبور المسارات في الوقت الخطأ، وفي سيناريوهات أخرى، يمكن أن يتسبب سائق السيارة أو الشاحنة أو الدراجة النارية أو أي مركبة آلية أخرى في وقوع حادث من خلال ترك مركبتهم متوقفة على مسار قطار.

وبحسب الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، فإن 75% من الحوادث نجمت عن التعدي على البنية التحتية للسكك الحديدية من طرف المشاة أو سائقي السيارات، ويعد الفشل الميكانيكي والأجزاء المعيبة من الأسباب الشائعة الأخرى لتصادم القطارات، ولكنها تحدث أحيانا.

وقد أظهر تحليل للمعطيات الخاصة بالحوادث أن حوالي 16% من حوادث القطارات بين عامي 2009 و2012 كانت في الأساس نتيجة أعطال كهربائية وميكانيكية، فمثلا يعد الانسداد مشكلة شائعة في المسارات ويمكن أن يتسبب في انحراف القطار عن مساره، وقد تكون الأجسام الغريبة التي تُترك عن غير قصد في الموقع الذي سيمر فيه القطار مميتة، لذا يجب أن يكون السائق على دراية بمحيطه في جميع الأوقات لإدارة المواقف الخطرة المحتملة بسرعة وأمان، ومع ذلك، في بعض الحالات، يفشل السائق في رؤية هذه العوائق على الإطلاق أو في الوقت المناسب لوقف الاصطدام.

ويعد غياب أجهزة تحذير مناسبة مثل الأضواء والبوابات عند المعابر أحد الأسباب المهمة نسبيا لحدوث الكوارث، فحوالي 15% من حوادث السكك الحديدية تحدث عند المعابر غير المحمية.

حل الوزير

بعد وقائع حوادث قطارات شهدتها مصر أخيراً، تُعوِّل الحكومة المصرية على «حوافز الانضباط لسائقي القطارات» لمنع تكرار الحوادث، فلم يكن فى مقدرة وزارة النقل ووزيرها كامل الوزير ، للحد من حوادث القطارات وفي ضوء الدراسات والابحاث التي قامت بها الوزارة لتحليل أسباب الحوادث لتجنب وقوعها ، الا إصدار قراراً وزارياً بمضاعفة حافز الكيلو متر النظيف لقائدي القطارات ممن يحققون الضوابط الاتية : عدم التسبب في وقوع أي حادثة قطار علي خطوط شبكة السكك الحديدية، عدم إغلاق جهاز ATC والمحافظة علي سلامة الركاب والقطار، الالتزام بالمواعيد المقررة لوصول القطارات للمحطات، الاهتمام بنظافة الجرار من الداخل والخارج، وكذلك أصدر قراراً بالدفع بقائدي القطارات الجدد حديثى التعيين والاعتماد عليهم وعلي قائدي القطارات المنضبطين والملتزمين من قائدي القطارات القدامى فقط ومنع الحوافز عن قائدي القطارات غير المنضبطين وتغليظ العقوبات الخاصة بما يرتكبونه من مخالفات وفقاً للائحة العقوبات بهيئة السكة الحديد ، بينما علق خبراء فى اقتصاديات النقل، على قرارات كامل الوزير، بإنه رغم أهمية حوافز الانضباط لسائقي القطارات، لكن السكك الحديدية تحتاج إلى إجراءات أخرى وأبعاد مختلفة أهمها وجود منظومة أمان كاملة، بناء على قواعد منظمة،خاصة وان ذلك الأمر هو عملية جوهرية للعمل على رفع مستوى تأمين السلامة بالنقل السككي.

وطرح عدد من خبراء النقل والطرق مقترحات لعلاج تلك المشاكل، التي تواجهها هيئة السكة الحديد وروشته لتطويرها بشكل حقيقي ومختلف للمواطنين.

من جانبه، أكد دكتور حسن عبد الظاهر ، أستاذ الطرق والكبارى بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن منظومة السكة الحديد بها أخطاء ولابد من علاجها، مشيرا الى أن ارتفاع عدد حوادث القطارات يرجع الى الإهمال الشديد وغياب الصيانة ونقص الإمكانيات، مشددا على أن التطوير الحقيقي يحتاج إلى وضع خطة متكاملة وشاملة لمنظومة السكك الحديد، ودون اقتصار التطوير على شراء جرارات وعربات جديدة مع إهمال باقي عناصر المنظومة، موضحاً أن العلاج ليس من إصلاح البنية الأساسية للمرفق فقط، وإن كان هذا حيوى ومطلوب ، لكن الأهم هو العنصر البشرى، الذى يحتاج لتدريب على النظم الجديدة وكذلك يحتاج لرقابة صارمة على الالتزام بقواعد العمل وعدم تعاطى المواد المخدرة.

واشار عبد الظاهر، الى إن نظام الإشارات الإلكتروني هو الجهاز العصبي للسكة الحديد، إذ يقوم بمتابعة وتتبع مسار القطارات على السكك، موضحًا أن عملية تطويره من النظام التقليدي إلى النظام الإلكتروني ، أصبح ضرورة لانها سيساهم

في منع وقوع الحوادث بسبب أن الأنظمة الإلكترونية تتسم بالدقة وانعدام الأخطاء، ولا تعتمد بشكل كبير على العامل البشري، كما أنه يقلل من زمن تأخر القطارات، وهذا يرجع إلى دقة الأنظمة الإلكترونية، وسرعة معالجتها للبيانات.

بينما يرى دكتورعماد نبيل، أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، هناك خللاً تعاني منه هيئة سكك حديد مصر، خاصة أنه لم يكن الحادث الأول، ولن يكن الأخير وسوف يتكرر، طالما أن الهيئة لن تحل مشاكلها ، وقد وصلت السكة الحديد إلي حالة من التردي الشديد الذي يحتاج إلي علاج جذري وعاجل، وغير قابل للتأجيل،فالسكة الحديد تعاني حالة من التردي المتراكم علي مدار سنوات طويلة،

والسبب الرئيسي لحالة التردي التي وصلت إليها السكة الحديد هو اعتمادها منذ نشأتها علي الأسلوب اليدوي، فضلاً عن الإهمال في عمليات الإحلال والتجديد والصيانة.

وأضاف نبيل، أن حوادث تصادم قطارات السكة الحديد يرجع لعدة أسباب على رأسها عدم ميكنة غرف التحكم بالمحطات، إضافة إلى أن المزلقانات غيرالشرعية المقدرة 3000 مزلقان، فضلا عن غياب وسائل الأمان الكافية، وانفصال العربات عن الجرار نتيجة سوء الآلات الرابطة بين الوحدات، أو احتراق الجرار لعدم صيانته أو لارتفاع درجة الحرارة، أو لوجود مشاكل بالقضبان ، مؤكدا ان السكة الحديد بحاجة إلى تحسن الخدمات المقدمة بها وطرح الجديد منها على الأرصفة، بالإضافة إلى أهمية تطوير البنية التحتية كالات الجر والقضبان والوحدات المتحركة وغيرها، فضلا عن صيانة العربات والوحدات والقطارات بشكل مستمر لتجنب الحوادث، وتدريب قائدي القطارات.

حادث جامعة الجلالة

ولا يمكن أن ننسى الحادث المأساوي الذي وقع في جامعة الجلالة، والذى شهد انقلاب أوتوبيس سياحي كان محملًا بـ 50 طالبًا من طلاب جامعة الجلالة، قادمًا من جامعة الجلالة في العين السخنة، متجهًا إلى الطريق الساحلي أمام بنزينة وطنية أبو الدرج، والذي أسفر عن وفاة 12 طالبًا وإصابة 29 بجروح خطيرة أثناء عودتهم إلى سكنهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المجمع الطبي بالسويس والجثث إلى مشرحة السويس العامة، بينما أمرت النيابة العامة ، بعرض سائق الحافلة على الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة حال وقوع الحادث، حيث ثبت بالتقرير الفني إيجابية العينة المأخوذة منه لجوهر المورفين المخدر.

هذا الحادث الذى يعود بنا للحديث أيضا عن حوادث الطرق ،والتى لا تقل خطورة عن قطارات السكة الحديد، حيث أكد دكتور مجدي صلاح، أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة،أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن 67% من مسببات حوادث الطرق يكون السبب فيها هو العنصر البشري والذي يجب أن يتم تطويره لمواكبة التطويرات الهائلة التي تقوم بها الدولة في شبكة الطرق والتي يتم تنفيذها على أعلي مستوي من المعايير الهندسية.

ويرى صلاح، أن العديد من السائقين تقود برعونة وعدم انضباط فضلاً عن وجود العديد من سائقي الحافلات متعاطين للمواد المخدرة ، مطالبا بضرورة تفعيل قانون تعاطي المخدرات على السائقين، كما يجب تشديد العقوبة التي تصل لسحب الرخصة والمنع من القيادة والغرامة وفق ما يراه المشرع.

وأضاف صلاح، أن العديد من السائقين يقومون بالقيادة بسرعة جنونية نتيجة لاتساع الطريق وطوله، مما يستوجب تشديد الرقابة على الطرق بالرادارات مع وتطبيق الرقابة المرورية والردع المروري، بالاضافة الى ضرورة زيادة عدد الأكمنة الثابتة والمتحركة للتصدي لقيادة السائقين بسرعة عالية.

وأيده الرأى، دكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والكباري، حيث يرى أن كثرة حوادث الطرق ترجع الى غياب الثقافة المرورية التي يجب أن يتعلمها الجميع ، وليس السائقين وحدهم، مشيرا الى أن هناك عوامل تؤدى إلى وقوع الحوادث المرورية على الطرق ناتجة عن انفجار الإطار، منها انخفاض أو ارتفاع الضغط عن النسبة الموصى بها من قِبَل الشركة المصنعة، وارتفاع درجة حرارة المحيط، والقيادة بسرعات جنونية، وعدم الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق.

كما شدد مهدى، على ضرورة التأكد من صلاحية السيارة من الناحية الفنية، بما في ذلك فحص فرامل اليد، وضغط الهواء، وإطارات السيارة، وماء الرديتر، وزيت المحرك، لضمان أنها جميعًا في حالة جيدة وصالحة للسير لمسافات مختلفة داخل المدن أو على الطرق السريعة، مشددا على أهمية التزام السائقين بالسرعة المحددة، وتخفيف السرعة في حالات سوء الأحوال الجوية أو عند السير في طرق غير ممهدة أو في المناطق الجبلية، علاوة على ضرورة تركيب أجهزة تحكم داخل سيارات النقل العام والخاص والجماعي للحفاظ على أمن وسلامة الطرق العامة.