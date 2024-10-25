المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يناقش سبل الإدماج الاقتصادي للمرأة..

أكدت ماري لويس بشار عضو المجلس والرئيسة التنفيذية لشركة بشارة للأزياء ،على أهمية توفير بيئة عمل ملائمة للنساء عبر توفير الحضانات داخل مصانع الشركة إلى جانب توفير المدارس المتخصصة هناك للفتيات اللائي لم يكملن تعليمهن بعد، كما أكدت على تعاون الشركة مع حملة 100 مليون صحة للكشف على سرطان الثدي عند النساء، وكذلك توفير التأمين الصحي الملائم لهن… جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان ” الإدماج الاقتصادي للمرأة في مصر ” وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية2024، ، الذي يعقد على مدى خمسة أيام تحت شعار “التنمية البشرية..من أجل مستقبل مستدام” .

أكدت أنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، على اهتمام المجلس بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة عبر العديد من البرامج والمشروعات منها مبادرة “تحويشة” التى تُعد خطوة مهمة في تحسين إمكانية وصول النساء إلى الخدمات المالية، و توفر معلومات سهلة الفهم تتناسب مع احتياجاتهن، وتهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً في القرى المصرية عبر تدريب الميسرات لمساعدة النساء على الاكتفاء اقتصادياً، ويتم ذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.