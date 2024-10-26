مشادة عنيفة بين عواد و”شيكابالا” فى الزمالك بسبب خسارة السوبر المصرى

نشبت مشادة بين قائد الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قائد الزمالك وزميله حارس مرمى الفريق الأبيض محمد عواد، وذلك عقب خسارة لقب كأس السوبر المصرى أمام الأهلى بركلات الترجيح.

وكانت المباراة بين قطبى الكرة المصرية، قد امتدت مساء أول أمس “الخميس” إلى الوقت الإضافى وركلات الترجيح التى حسمت الفوز للفريق الأحمر بنتيجة 7-6 فى العاصمة الإماراتية أبو ظب .

وتصدى عواد لضربتى ترجيح من ثنائى الأهلى المغربى رضا سليم ويوسف أيمن، ولكن الزمالك أهدر 3 ضربات عن طريق التونسي حمزة المثلوثي ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” وعمر جابر.

وذكرت تقارير إعلامية، أن محمد عواد وجه اللوم إلى “شيكابالا” بعد المباراة بسبب إهداره ركلة الترجيح التى كانت كفيلة بتتويج الزمالك.

وأوضحت التقارير، أن “شيكابالا” لم يستطع تحمل كلمات عواد وتطور الأمر بينهما إلى مشادة كلامية.

وأضافت التقارير: “الأمر كاد أن يتطور لاشتباك بالأيدى لولا تدخل ثنائى الفريق أحمد سيد “زيزو” وناصر منسى ودخل “شيكابالا” بعد المشادة فى نوبة بكاء شديدة”.

وكان مدرب الزمالك الأسبق أحمد حسام “ميدو” قد أكد عبر حسابه بمنصة “إكس” أن “شيكابالا” لم يطلب تسديد ضربة الجزاء ولكنه قام بذلك بعد أن رفض أحد زملائه التسديد.