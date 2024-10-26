تعليمات هامة من تذكرتى للجماهير لحضور مباراة الأهلى والعين

كشفت شركة “تذكرتى” المسئولة عن حجز التذاكر، مساء أمس “الجمعة”، عن إرشادات هامة حضور مباراة فريق النادى الأهلى المصرى أمام نظيره فريق العين الإماراتى، من أجل تسهيل عملية دخول ملعب استاد القاهرة الدولى.

وتقام مباراة الأهلى أمام العين، يوم “الثلاثاء” 29 أكتوبر المقبل، فى تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فى الجولة الثانية من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم لعام 2024 أو ما يسمى “كأس إنتركونتيننتال”.

ونشرت شركة تذكرتي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إكس” إرشادات دخول المباراة وجاءت على النحو التالى..

– الالتزام بالحضور في موعد فتح الأبواب الساعة 2 ظهراً لتسهيل عملية دخول الاستاد.

– لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتى “FAN ID” الخاصة بك.

– لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتى “FAN ID” لموسم 2024-25.

– عدم التواجد فى محيط الاستاد بدون التذكرة وتذكرتى “FAN ID” الخاصة بك.

– ارتداء بطاقة تذكرتى “FAN ID” قبل الدخول من بوابات الاستاد.

– التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

– لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى شخص آخر بأى حال من الأحوال.