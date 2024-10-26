تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدورى المصرى “دورىNile”

تواصل الاندية المصرية عمليات تكثيف استعداداتها، لانطلاق النسخة الجديدة من الدورى المصرى والمحدد لها يوم “الأربعاء” المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى،

قد فاز ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة فى تاريخه، بعد الفوز على الزمالك 7-6 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء المباراة فى وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.

وستقام جميع مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري بين الساعة 5 مساء أو 8 مساء، في حين ستقام مباريات الجولة 17 في الساعة التاسعة مساءً.

وكان الأهلى قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي “2023-2024” وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هم بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقى الأهلي مع الزمالك فى الجولة 15 من الدوري المصري على استاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلى.

ويضم الدورى 18 فريقا: الأهلى – الزمالك – بيراميدز – الإسماعيلى – المصرى – الاتحاد – الجونة – البنك الأهلى – مودرن سبورت – إنبى – طلائع الجيش – سيراميكا – زد – فاركو – سموحة – غزل المحلة – حرس الحدود – بتروجت.

وسيقام الدورى فى الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدورى يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دورى من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادى الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادى الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دورى الدرجة الثانية