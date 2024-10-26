“سويلم” يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة .

وصرح الدكتور سويلم أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ٥٦% ، مشيرا إلى أنه فيما يخص قناطر بحر يوسف والتى تخدم زمام ٨٥٠ ألف فدان فى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة .. فقد تم الإنتهاء من تنفيذ المنشأ الخرسانى والكوبرى ومجموعة بوابات التحكم وجارى تنفيذ منظومة التشغيل للقنطرة .

وفيما يخص قناطر حجز الإبراهيمية .. فقد تم تنفيذ قناة التحويلة والسد المؤقت بالستائر المعدنية ومنظومة التجفيف والإنتهاء من تنفيذ خوازيق الأساسات من الخرسانة المسلحة وجارى الحفر والتجهيز لتنفيذ جسم القنطرة من الخرسانة المسلحة وتم تصنيع البوابات ومنظومة التشغيل فى اليابان .

وتم الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة لكل من قنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان ، وجارى تركيب البوابات ومنظومة التشغيل .

كما تم الإنتهاء من تنفيذ الأساسات والحوائط الخرسانية لكل من قنطرة أبوجبل وقنطرة الساحلية ، ومن المتوقع تركيب بوابات القنطرتين خلال فترة السدة الشتوية القادمة (يناير ٢٠٢٥) .

الجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .