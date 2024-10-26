وزير الإسكان: شراء كراسة الشروط بإعلان “سكن لكل المصريين٥” ابتداء من ١٨ نوفمبر لذوي الهمم

أعلن شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإعلان “سكن لكل المصريين٥”، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، على أن يتم فتح باب شراء كراسة الشروط للإعلان ابتداءً من ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ للمواطنين ذوي الهمم.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن الطرح الجديد “سكن لكل المصريين ٥” يتضمن ٧٨٧٣٠ وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بمساحات تتراوح ما بين ٧٥ مترًا إلى ٩٠ مترًا.

وأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد سوف يكون بنظام التمويل العقاري، على أن يكون مقدم جدية الحجز ٢٠ ألف جنيه وذلك بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و٣٠ ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن للمواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد شراء كراسة الشروط بمبلغ ۳۰۰ جنيه، وسداد المصروفات الإدارية بمبلغ ٣٥٥ جنيهًا بالإضافة لمقدم جدية الحجز، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أنه تقرر تخصيص أسبوع للمواطنين ذوي الهمم فقط لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكن، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين ٢٠٢٤/۱۱/۱۸ وحتى يوم الاثنين ٢٠٢٤/١١/٢٥.

وأوضحت أنه تم التواصل مع هيئة البريد لمنع بيع أي كراسة شروط خلال هذا الأسبوع إلا للمواطنين ذوي الهمم.

وأضافت أنه يمكن لكل المواطنين، بمن في ذلك ذوو الهمم، شراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/١١/٢٦ وحتى يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/١٢/٢٤.

وأشارت إلى أنه يجب على المواطنين الراغبين في التقدم الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shimff.gov.eg لتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.

وأوضحت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع “فيسبوك” من خلال الرابط التالي”http://www.facebook.com/shmffeg”،