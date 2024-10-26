“الإسكان “:  الانتهاء من تركيب سلالم كهربائية ببعض كباري المشاة بطريق الواحات ب6 أكتوبر

أعلن محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، عن الانتهاء من تركيب سلالم كهربائية ببعض كباري المشاة بالمدينة بطريق الواحات، تيسيراً على المواطنين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين وتطوير البنية التحتية وشبكة عبور المشاة بالمدينة، وتوفير سبل الراحة والسلامة للمواطنين.

وأوضح مصطفى، أنه تم الانتهاء من تركيب السلالم الكهربائية بكل من كوبري مشاة مدينة الفردوس، وكوبري مشاة جامعة نوال، كمرحلة أولى من كباري المشاة الأربعة بطريق الواحات والتي تتضمن كوبري مشاة الفردوس، كوبري مشاة جامعة نوال، كوبري مشاة سوق الجملة، وكوبري مشاه مساكن الأولى بالرعاية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم اختيار المواقع الأكثر ازدحامًا واحتياجًا لهذا النوع من الحلول، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تخفيف الزحام المروري على ممرات المشاة التقليدية، وتحسين مستوى السلامة وتقليل الحوادث.

من جانبه، قال راضي خليل، نائب رئيس الجهاز، إنه تم تركيب السلالم والانتهاء من اختبار تجارب التشغيل وفقًا لأحدث المعايير العالمية لضمان الجودة والسلامة، وهي مجهزة بأجهزة مراقبة لضمان عملها بشكل مستمر وسلس، كما سيتم توفير خدمات الصيانة الدورية لضمان استمرارية كفاءة التشغيل.