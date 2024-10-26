” الإسكان” :جهاز دمياط الجديدة يُنفذ 11 قرار غلق وتشميع وإزالة مبانٍ مخالفة بعددٍ من الأحياء بالمدينة

أعلن الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تنفيذ 11 قرار غلق وتشميع وإزالة مبانٍ مخالفة بالمنطقة المركزية والأحياء الثاني والرابع والخامس والسادس بالمدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع المخالفات بالمدن الجديدة، ومنها تحويل الوحدات السكنية إلى غير الغرض المخصص.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم تنفيذ القرارات خلال حملة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، وهندسة كهرباء دمياط الجديدة، حيث تم تنفيذ 5 قرارات إزالة مبان مخالفة للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة، بنطاق المنطقة المركزية والحى الثانى بمدينة دمياط الجديدة.

كما قامت اللجنة بتنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع للوحدات السكنية المخالفة، والمحال التى تعمل بدون ترخيص، والبدرومات التى تزاول نشاطاً بالمخالفة للقانون، بنطاق المنطقة المركزية والأحياء الرابع والخامس والسادس بالمدينة، وتم فصل المرافق عن تلك المنشآت المخالفة.

وأوضح رئيس الجهاز أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة، وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها كالوحدات السكنية، سواء بالعمارات أو قطع الأراضي السكنية أو البدروم أو الجراج لغير الغرض المخصص له، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة.

وحذر رئيس الجهاز، المخالفين من إعادة فتح المحال أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها، مطالباً أصحاب المحال العامة والتجارية، بضرورة الإلتزام بشروط التراخيص، منعا للوقوع تحت طائلة القانون، وعدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية للمدينة