السكة الحديد : بعد قيام وإنتهاء قطارات النوم بمحطة بشتيل اعتباراً من 1/11/2024

تزامناَ مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى ال 51 لانتصار أكتوبر المجيد وبعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية لمحطة صعيد مصر ( بشتيل الجديدة ) وتنفيذاً لتوجيهات الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وقوف كافة القطارات المكيفة ( التالجو – النوم – VIP – الأسبانى المطور – الأسبانى – الفرنساوى – الثالثة المكيفة – ذاتية التهوية ) بمحطة صعيد مصر ( بشتيل ) على خط القاهرة / أسوان والعكس لصعود ونزول الركاب مع استمرار قيام وانتهاء القطارات من محطة مصر بالقاهرة .

– وإعتباراً من 1/11/2024بدء قيام قطارات النوم المتجهه الى اسوان من محطة صعيد مصر وإنتهاء قطارات النوم القادمة من اسوان بمحطة صعيد مصر