وزارة العمل: زيارة تفقدية لمكتب عمل تابع لمديرية البحر الأحمر لمتابعة تقديم الخدمات

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر ، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بمكتب عمل القصير ، ومتابعة جودة الخدمات التي يقدمها المكتب للمواطنين ، وكذلك بحث المشكلات التي تواجهه في تنفيذ المهام والمسئوليات مع المنشآت والشركات على أرض الواقع،والاستماع إلى مقترحات العاملين لحل جميع مشكلات المكتب ، بما يسهم فى تسهيل عملية تقديم خدمات الوزارة للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وفق منظومة العمل التي أنشأتها الوزارة لتقديم تلك الخدمات إلكترونياً فى إطار خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي ورؤية 2030 ، وتأتى تلك الجولة فى إطار سلسلة من الجولات على المكاتب والأجهزة التابعة للمديرية لضمان تحقيق أهداف مبادرة (بداية جديدة لبناء الإنسان)، والتى تستهدف استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتطوير الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والعمل، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات وتحقيق التكامل .

وأوضح أشرف عبد الحميد مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، واتخاذ كل سُبل التطوير،والإمكانيات التى سيتم توفيرها للمديريات حتى تقوم بدورها على أكمل وجه فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وضرورة المتابعة الميدانية لمكاتب العمل والتشغيل التابعة لوزارة العمل ورصد جميع المعوقات والعمل على حلها وتسهيل تقديم خدمات الوزارة للمواطنين ، واطمأن مدير المديرية خلال الجولة علي الخدمات التى يقدمها المكتب ، وتحديد ما يواجه العاملين بالمكتب من مشكلات أثناء تأدية اعمالهم ، خاصة المرتبطة بتعيين ذوى الهمم والقدرات داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وقطاع الأعمال العام وسبل حلها ، ووجه باستكمال الزيارات الى المنشآت العاملة في المدينة للتوعية بأهمية تعيين ذوى الهمم بنسبة 5 % من إجمالى العاملين لدمجهم في المجتمع ، كما كرم خلال الزيارة عدد من المنشآت العاملة بدائرة المكتب، على تعاونها مع المكتب ، وقدم الشكر لمديرة المكتب زينب عبد الصبور على عملها الدؤوب وجهدها فى تطوير عمل المكتب .