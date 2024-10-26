وزارة العمل: ورشة تدريبية على مجال عمل الكونكريت وإعادة التدوير لسيدات شرم الشيخ

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، ورشة تدريبية مجانية على مجال عمل الكونكريت وإعادة التدوير وإنتاج مواد صديقة للبيئة لسيدات شرم الشيخ ، يستفيد منها 10 سيدات ، بقاعة التدريب بمقر مديرية العمل ، بالمشاركة والتنسيق مع مؤسسة إيجيبت جرين لتدوير وإنتاج مواد صديقة للبيئة بشرم الشيخ ، وتهدف الدورة إلى تمكين السيدات من استخدام المواد المتاحة في بيئتهم لتعزيز فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة لهم ولأسرهم، كما تسعى إلى تطوير مهاراتهن في الحرف اليدوية، مما يمكنهم من إقامة مشروعات متناهية الصغر وتأهيلهم لدخول سوق العمل ، واستمرت فعاليات الورشة لمدة يومين متتاليين ، من الساعة 10 صباحاً حتى 1 ظهراً ، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة، واكتسابها الخبرات والمهارات، وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة، بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

وأوضحت وفاء نجاح ،مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير العمل محمد جبران ، بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل توفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها ، وكذلك تنظيم مُلتقيات التوظيف مع الشركات الخاصة في المحافظة لإيجاد مزيد من فرص العمل ، فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضافت مدير المديرية أن ذلك ياتى ضمن جهود المديرية لتوفير فرص عمل جديدة للشباب ، وتفعيل رؤية وتوجيهات وزير العمل على أرض الواقع من خلال برامج ومبادرات تسعى لتحقيق الأهداف المنشودة ، وبرعاية اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ، بهدف فتح آفاق جديدة للشباب في سوق العمل ، وأضافت أيضاً انه تأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .