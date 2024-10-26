وزارة العمل: ندوة للتوعية للعاملين حول قانون العمل بالإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، ندوة للتوعية حول قانون العمل وحقوق وواجبات العمال داخل أماكن العمل ، وذلك بشركة عز الدخيلة للحديد والصلب بالأسكندرية ، تضمنت عدة محاضرات حول : تشغيل الاطفال بالمنشآت و قانون العمل، وعقد العمل الفردي وحقوق وواجبات العمال ، وأحكام الإجازات في ظل قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، ونظام تشغيل وتدريب الاطفال ، والظروف والاحوال التي يتم فيها التشغيل ، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم بها ، وذلك ضمن سلسلة الندوات التى تقوم بها المديرية وأجهزتها لتوعية العاملين بالمنشآت المختلفة بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون داخل المنشآت وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، والتعريف بالحقوق والواجبات التى أقرها القانون للعمال وصاحب العمل ، مع الاهتمام بعمليات التنمية ، وأضاف وكيل المديرية أن المحاضرات ألقتها فاتن محجوب مدير إدارة الرعاية والمرأة والطفل ، وايمان زكريا مدير منطقة عمل العجمي ، وتكال عبد الجليل مديرة مكتب علاقات الدخيلة ، ومها حسن مدير مكتب تشغيل الدخيلة، ومؤكداً على الاستمرار في تنظيم ندوات التوعية بالحقوق والواجبات وأهم القضايا المجتمعية التي تهم العمال فى القطاع الخاص والاستثمارى ، ودفع خطط التنمية وزيادة الإنتاجية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لضمان توفير مناخ عمل آمن ومستقر من خلال الأجهزة التابعة للمديرية داخل المحافظة ..