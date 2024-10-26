” وزير التعليم العالي”:استمرار الجامعات في دعم واكتشاف الطلاب الموهوبين والنوابغ والمُبتكرين

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية.

في مستهل الاجتماع، وقف المجلس دقيقة حداد على أرواح طلاب جامعة الجلالة، وقدم الوزير وأعضاء المجلس خالص التعازي لأسر الطلاب لمصابهم الكبير في فقد ذويهم، داعين الله – عز وجل – أن يتغمد أبناءهم بواسع رحمته، وأن يُلهمهم الصبر والسلوان.

وأحاط وزير التعليم العالي المجلس بالإجراءات التنفيذية الإضافية التي اتخذتها جامعة الجلالة بالتعاون مع مؤسسات الدولة؛ لإتاحة المزيد من فرص السكن للطلاب، وكذلك توفير المزيد من وسائل الانتقال الآمنة للطلاب، ودعم الطلاب المُصابين خلال الفترة القادمة.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتور محمد سامي عبدالصادق لتعيينه رئيسًا لجامعة القاهرة، مُتمنين له دوام التوفيق والسداد.

وجه وزير التعليم العالي بعقد ورش عمل دورية بحضور رؤساء الجامعات؛ للاستمرار في مناقشة وطرح التطورات العالمية التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في بيئة عالمية سريعة التغيير؛ لضمان مُواكبة الجامعات المصرية للتطور العالمي المُعاصر.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية تكثيف الجامعات تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية المختلفة (الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية) ودعم واكتشاف الطلاب الموهوبين والنوابغ والمُبتكرين، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، وتلقي أفكارهم البحثية والابتكارية، والعمل على تطويرها، بما يُسهم في تحويل أفكارهم المُبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لهم.

ووجه الوزير بتكثيف تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب، وتعزيز الانتماء لديهم، وتكثيف الحملات التوعوية للطلاب لمُحاربة المفاهيم والأفكار التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

وأكد الوزير ضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يُمكن تحويلها إلى ابتكارات ومُنتجات قابلة للتطبيق، ويكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وكذلك ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع.

ووجه الوزير بأهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، التي تحظى بدعم ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وثمن الدكتور أيمن عاشور المشاركة الفاعلة للجامعات المصرية في تنفيذ المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، مشيرًا إلى تقديم خدمات لأكثر من 86 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية، حيث تم إطلاق 64 قافلة تنموية شاملة تجوب المراكز والقرى والنجوع؛ لتقديم خدماتها المتنوعة للمصريين، ووجه الوزير بأهمية الاستمرار في إطلاق القوافل التنموية تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.

وأثنى الوزير على إدراج 35 جامعة مصرية في تصنيف التايمز Times Higher Education World University Ranking 2025 العالمي “النسخة العامة”، ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أكتوبر، وجاء في مُقدمتها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة، واستعرض الدكتور أيمن عاشور الملف الخاص بالموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد “مستشفى 500 500″، موضحًا مكونات المشروع، ونسب التنفيذ، وعرض خطة التشغيل الطبي الأولي، وكذلك عرض الإجراءات التنفيذية للمبادرة الرئاسية “بنك المعرفة”، وعرض الجهود التي تتم بهدف ربط بنك المعرفة المصري، بالإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جامعة طيبة التكنولوجية، واطلع سيادته على إمكانيات وخدمات الجامعة التعليمية، كما شهد محاضرة في مجال تكنولوجيا الصناعات الخشبية، فضلًا عن تفقد المعامل والورش والقاعات الدراسية بالجامعة.

واستعرض الوزير نتائج زيارته لفرنسا، حيث ألقى الوزير كلمة مصر في الدورة (220) للمجلس التنفيذي لليونسكو، كما قام الوزير بزيارة تفقدية للمقر الرئيسي لمدرسة 42 في باريس؛ للاطلاع على مختلف التجارب التعليمية الدولية الفريدة والمُتميزة؛ للاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم المصري، وخاصة التعليم التكنولوجي، ومناقشة سُبل التعاون بين الجانبين؛ كما شارك الدكتور أيمن عاشور في المؤتمر الوزاري الذي نظمته الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية الذي عُقد في مدينة تولوز الفرنسية، وكذلك التقى الدكتور أيمن عاشور بوزير التعليم العالي الفرنسي، لمناقشة العديد من الموضوعات لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومنها منح درجات علمية مشتركة، وزيادة التبادل الطلابي، وتنفيذ الأبحاث المُشتركة، والتعاون في تطوير التعليم التكنولوجي.

والتقى وزير التعليم العالي بوزير الدولة للإنتاج الحربي؛ لمناقشة العديد من الموضوعات التي تحظى بالتعاون المشترك بين الجانبين.

واستقبل الدكتور أيمن عاشور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ لتعزيز التعاون بين الجانبين بما يدعم جهود النهوض بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، ومناقشة آليات التعاون المُشترك بين المستشفيات الجامعية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وكذلك بحث آليات تعظيم مشاركة المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل.

والتقى الوزير بعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة أبردين البريطانية والوفد المُرافق له، لمتابعة آفاق التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة أبردين، لفتح فرع لها فى مصر، ومناقشة آخر التطورات لاستكمال اتفاق التعاون في المشروعات البحثية التي تخدم أهداف التنمية المُستدامة للدولة.

كما قام الدكتور أيمن عاشور بزيارة طلاب جامعة الجلالة المُصابين بحادث سير بمجمع السويس الطبي، للاطمئنان عليهم، ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية والعلاجية، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم النفسي لهم لزملائهم بالجامعة عقب خروجهم من المستشفى لتجاوز آثار الحادث.

وتفقد الدكتور أيمن عاشور المستشفى الجامعي لجامعة السويس؛ لمُتابعة موقف التجهيزات الجارية بالمستشفى، تمهيدًا لبدء استقبال المرضى، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال الفترة القادمة.

وشهد الدكتور أيمن عاشور فعاليات ورشة العمل التي أقيمت بعنوان: “الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي”، بحضور رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة؛ لمناقشة فرص الاستثمار في التعليم العالي وعرض تجارب الجامعات لتنمية مواردها المالية، بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر مستقبلًا.

وترأس الدكتور أيمن عاشور الاجتماع السنوي لمجلس إدارة هيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية “فولبرايت”؛ لمناقشة استعدادات الاحتفال بالعيد الخامس والسبعين لإنشاء الهيئة.

وأشار التقرير إلى عقد العديد اللقاءات والاجتماعات مع المسئولين الأجانب؛ لبحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس كرم الدكتورة نهال الشقنقيري الأستاذ بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة الإسكندرية، تقديرًا لجهودها في تقديم خدمات صحية وعلاجية وتعليمية للمجتمع المدني في مجال تخصصها، وقدمت نموذجًا يُحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل، وساهمت في إجراء الآلاف من العمليات الجراحية للأطفال البُسطاء من محافظة الإسكندرية والمحافظات الأخرى بالمجان، كما ساهمت في تحويل وحدة عيون الأطفال بمركز جراحات اليوم الواحد بالمستشفى الرئيسي الجامعي إلى مركز تميز جديد يُضاف لجراحات العيون والمستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس تابع جهود اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، بشأن مُستجدات تنفيذ بروتوكول التعاون المُوقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظة الوادي الجديد على مستوى الجامعات الحكومية؛ لتخصيص مساحة 16 ألف فدان؛ لإقامة مشروع شراكة بين الجامعات؛ لاستغلالها في البحث العلمي، وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الإستراتيجية، وإعداد رؤية شاملة ومتكاملة لهذا المشروع.

ووافق المجلس على انضمام الدكتور أيمن فريد القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات إلى تشكيل لجنة العلاقات الثقافية بأمانة المجلس.