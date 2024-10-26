وزارة العمل: ندوات توعوية بالقطاع الصحى والتعليمي بمحافظة الوادى الجديد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، ندوتين للتوعية الأولى ضمن فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بحضور عدد 79 من العاملين بالمنشآت التالية: مستشفى الخارجة التخصصي ، ومستشفى الحميات ، ومستشفى الصدر، وعيادات الأمل وحي ٢٥ يناير ، ومديرية الصحة ، والتأمين الصحي بالخارجة الوادى الجديد ، تناولت الندوات مناقشة عدة موضوعات شملت : مفهوم السلامة والصحة المهنية ، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل ، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ، وكيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ،وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر ، وأهمية اتباع وسائل السلامة في حياتنا اليومية ، وعرض تأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل ، وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت الصحية بالمحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار “سلامتك تهمنا”،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية” للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف مدير المديرية ، أنه جرى تنظيم الندوة الثانية حول المساواة بين الجنسين من خلال وحدة المساواة بين الجنسين بالتنسيق مع مكتب التربية الاجتماعية بالإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم بمدرسة الشعراوي الثانوية للبنات بالخارجة في مجال المساواة بين الجنسين في مجالات العمل بحضور 60 من العاملين والطلاب ، تناولت الندوة التعريف بأهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا في ظل قانون العمل 12 لسنة 2003 ، ودور الدولة في حماية وتمكين المرأة اقتصاديا وتدريبها على مهن يحتاجها سوق العمل ، والتعريف بأهمية السلامة والصحة المهنية فى حياتنا اليومية وأهمية اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة المرأة ، وكيفية تفعيل دور المرأة في المجتمع ، وكيفية خلق فرص عمل مناسبه للمرأة لدمجها في سوق العمل، الندوات قامت بها إدارة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة ، مؤكداً على الاستمرار في نشر التوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية داخل المجتمع ..