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وزارة العمل: ندوة توعوية بعنوان “حقوق وواجبات المرأة في القانون” بمدارس الجيزة

كتب محمد مختار
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نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، ندوة للتوعية بعنوان ” حقوق وواجبات المرأة “في ظل قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003 ” ، بمدارس اسباتس الخاصة بمحافظة الجيزة ، بحضور 30 عاملاً بالمدرسة ، قام بتنفيذها مكتب عمل العمرانية ، تضمنت شرح عدة موضوعات منها : ما هي حقوق العمال ، وما هي واجباتهم وحلقه الوصل بينهم ، وكيفيه انشاء ملف للعامل ، وأهميته في ظل أحكام قانون العمل ، وكذلك حقوق العمال وواجباتهم وما يحظر علي العامل فعله ، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقانون 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وكذلك مناقشة أحكام تشغيل النساء وحقوق الأم العاملة طبقا لقانون العمل و الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، وشروط وحالات انتهاء علاقة العمل وفقاً لأحكام القانون ، وفقاً لما ورد فى أحكام قانون العمل والمعايير الدولية المنظمة لذلك ، ضمن جهود المديرية التوعوية للعاملين بالقطاعات المختلفة العاملة داخل المحافظة بأهمية تطبيق أحكام القانون والحقوق والواجبات التى أقرها لطرفى العملية الإنتاجية ( العمال وأصحاب العمل ) ..

وأفاد محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار ،وأهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة ، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري ، وأضاف مدير المديرية إلى أنه ألقى الندوة شيماء انور مفتشة مكتب العمرانية ، ومارينا فيكتور مفتش بمكتب العمرانية ، ومنوهاً إلى أن الندوة تأتى فى إطار تكثيف جهود المديرية وأجهزتها لنشر التوعية من خلال عقد الندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل أماكن العمل ، حرصاً على دفع عجلة الإنتاج مع حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..

محمد مختار
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