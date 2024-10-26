وزارة العمل: مديرية عمل البحر الأحمر تشارك في ورشة عمل لتأهيل وتدريب وتوظيف ذوي الهمم

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، إن مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر شاركت فى ورشة العمل الخاصة بتأهيل وتدريب وتوظيف ذوي الهمم ، وذلك بفندق هيلتون الغردقة بلازا في احتفالية اسبوع travel with Purpose ، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية ، نظمت الورشة مؤسسة ابتسامة لتدريب وتوظيف ذوي القدرات الخاصة ، بحضور القائمين على الفاعلية من فريق عمل مؤسسة ابتسامة ، ومديرية العمل ، تضمن جدول أعمال الورشة محاضرات نظرية وعلمية ، توضيح لذوي الهم ومكانتهم في المجتمع ، والتعريف بأنواع الإعاقة وهى الحركية و الذهنية والسمعية والبصرية، والتعريف بالوظائف المناسبة لكل نوع منها، وكيفية تدريب موظفى الفندق عن كيفية التعامل مع ذوي الهمم من الضيوف والعاملين كل حسب حالته، كما تضمنت المحاضرات عدة أنشطة تدريبية تفاعلية شارك فيها جميع الحضور حول التعامل مع الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والذهنية ، واختتمت فعاليات اليوم الأول باستعراض نماذج مشرفة لبعض العاملين من ذوي الهمم فى بعض المنشآت والذين حققوا نجاحات كبيرة في مواقع العمل ، وتدرجهم حتى الوصول إلى أعلى المناصب ، و ستتواصل ورش العمل على مدار اليومين المقبلين ومنهم ورشة عمل لتطوير ذوي القدرات الخاصة في عملهم وكذلك ورشة عمل لتعلم أساسيات لغة الإشارة للعاملين بالفندق لتسهيل تعاملهم من ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع .

وأوضح أشرف عبد الحميد مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى ىف ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، خاصة ذوى الهمم ، ودمجهم داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من ذوي الهمم ، فى إطار تنفيذ خطة” الوزارة” بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل النسبة المقررة من إجمالي عمالها ، وضرورة التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من تلك الفئة والإستماع إلى مطالبهم وتنفيذها ،وأضاف مدير المديرية أن الورشة جرت فعالياتها تحت إشراف اشرف عثمان رئيس مجلس الأمناء ، وسامح جلال المدير التنفيذي ، والمهندسة إسراء جاب الله مديرة البرامج والتطوير المؤسسي ، بحضور شيماء المرزوقي وهاجر علي وابتهال ممدوح وأمنية السيد ونسمة حافظ وبولا رياض وهشام حنفى ، من فريق عمل المؤسسة ، ومن فندق هيلتون بلازا السيد احمد الالفي مدير الإدارة المالية ، واحمد الصباغ المسئول عن تنفيذ الفاعليات ، وعدد من مسئولى الفندق وعدد من العاملين بالفندق ، ومن مديرية العمل ابو زيد احمد ابو زيد مدير مكتب عمل الغردقة ، وحسنة سمان ممثلا عن المديرية ، واستعرض مدير المديرية أستعرض خلال كلمته جهود الدولة ووزارة العمل فى دعم ودمج وتأهيل وتوفير فرص عمل لذوى الهمم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن ، كما اوضح أن الدولة أصدرت عدد من التشريعات التى تنظم حقوق هذه الفئة ، في الحياة ، ودمجهم فى سوق العمل مثلهم مثل أقرانهم ..