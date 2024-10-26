السكة الحديد : تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض الخطوط

فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات محمد عامر رئيس مجلس الإدارة تعلن الهيئة عن تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض الخطوط لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

حيث تقرر اعتباراً من ليلة الجمعة 31/10 -1 /11/2024 تعديل تركيب قطاري 1010 القاهرة / أسوان ليكون بالتركيب الآتي (8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ثالثة مكيفة + عربة قوي ) وبنفس جدوله الحالى .

وإعتباراً من 1/11/ 2024 يتم تعديل تركيب قطار 1011 أسوان / القاهرة وبالتركيب الوارد علي قطار1010 وبنفس جدوله الحالي

وكذلك تعديل تركيب قطاري 593/594 القاهرة / السويس والعكس ، ليكون بالتركيب الآتي ( 8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية) وبنفس جداولهم الحالية. وكذا تعديل تركيب قطار 963 القاهرة / الإسماعلية ليكون بالتركيب الآتي( 8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية) وبنفس جدوله الحالى .

كما تقرر إعتباراً من يوم السبت الموافق 2 / 11 / 2024 تعديل تركيب قطار 1112 الإسماعلية / القاهرة ليكون بالتركيب الوارد به قطار 963 وبنفس جدوله الحالي.

وتؤكد الهيئة على أنها تسعي دائما للعمل علي راحة جمهور الركاب .