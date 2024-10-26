الشباب والرياضة بالقليوبية تتابع المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب والاندية

تفقد الدكتور وليد الفرماوى مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية المشروعات الاستثمارية بمراكز شباب قها وسنديون و قليوب وايضا تفقد حمام سباحة نادى قليوب الرياضى وتم على إثرها اغلاق حمام سباحه مركز شباب قليوب 1 لعدم مراعاة الاشتراطات الخاصة بنظافة المياه ودرجة تعقيمها وفقا لاشتراطات الطب الوقائي . وكذا توجيه حمام سباحة سنديون لتلافى بعض الملاحظات

ورافقه فى الزيارة كلا من هانى حجاج مدير ادارة التخطيط بالمديرية ، دعاء نبيه ، مدير ادارة شباب قليوب و د ايمن عباس اخصائي ادارة التخطيط والمتابعة ،

و تهدف المتابعة الميدانية الى التشديد على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة باستخدام حمامات السباحة

و تأتي المتابعات الميدانية لحمامات السباحة وفقا لتوجيهات الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والمهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية حرصا على سلامة المترددين