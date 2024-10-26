برلمانية: المصريون يقفون خلف الرئيس السيسي لتجاوز التحديات

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ ، إن المصريين يقفون خلف قيادتهم السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعبور من تلك المرحلة التي تتسم بالتحديات والصعوبات، مشيرة إلى أن الشعب المصري قادر على عبور المحنة وتحويلها لمنحة بوقوفه خلف الرئيس السيسي.

وأشادت النائبة بكلمة الرئيس السيسي اليوم خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة مرور 51 عامًا على انتصارات أكتوبر 1973، وتأكيده علي اننا قادرون علي هزيمة التحديات بنفس الروح التي عيشناها في حرب أكتوبر، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس أكدت أن حكاية أكتوبر ملهمة ولن تنتهي والنصر لم يكن بسيط ووراءه إرادة شعب رفض الهزيمة وتحدى نفسه والظروف .

كما ثمنت توجيه الرئيس السيسي بإطلاق اسم الحاجة فرحانة علي حي بسيناء، موضحة أن هذا التقدير والتكريم يعتبر رد الجميل من الرئيس لهذه السيدة التي قدمت الكثير من اجل الوطن.

وعبرت النائبة عن إعجابها باحتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية اليوم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدة أن المصريين يدركون خطورة التحديات التي تمر بها الدولة المصرية وأن المصريين قادرين على استعادة روح أكتوبر لتجاوز كافة التحديات.