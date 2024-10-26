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مستقبل وطن: احتفالية أكتوبر بالعاصمة الإدارية رسالة للعالم بنجاح مصر في العبور إلى الجمهورية الجديدة

كتب رانيا نبيل
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قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة حرب أكتوبر، حملت العديد من الرسائل الهامة من على رأسها قدرة الشعب المصري علي تخطي التحديات وما يراه البعض مستحيلا، حيث يجسد انتصار أكتوبر تجسيد لقوة الإرادة المصرية علي خلق الفرص من قلب التحديات، مشيرا إلى أن إقامة الاحتفال في العاصمة الإدارية الجديدة هو رسالة للعالم بنجاح مصر في العبور إلى الجمهورية الجديدة.

ووجه الحفناوي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على علي دعمه المستمر للمرأة والشباب فضلا عن دوره في إحداث طفرة تنموية شاملة ساهمت في تغيير وجه الحياة في مختلف محافظات مصر شرقا وغربا شمالا وجنوبا، فضلا عن جهوده من توفير الرعاية الصحية لمختلف فئات الشعب المصري، من خلال المبادرات الصحية والتي ساهمت في إنقاذ ملايين المصريين من خلال توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، فضلا عن الدعم النفسي والمعنوي لهم.

مؤكدًا أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم ينحاز للمواطن أولا، وهو ما يفسر حرص الرئيس علي وضع ملف بناء الإنسان المصري علي رأس أولوياته من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكل فئات الشعب المصري، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم من أجل المساهمة في بناء الشخصية المصرية باعتبارها أحد ركائز الجمهورية الجديدة، وأحد أدوات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتابع: أن السنوات الماضية كانت بمثابة ملحمة خاضتها الدولة المصرية سابقت فيها الزمن والظروف من أجل الوصول إلي هذا اليوم الذي نجلس فيه لنذكر أنفسنا والعالم أن داخل الشعب المصري أبطال قادرون علي التحدى وتخطي الصعاب، داعيا الشعب المصري لاستلهام روح أكتوبر في تخطي التحديات الراهنة.

رانيا نبيل
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