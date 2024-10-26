برلماني: كلمة الرئيس السيسي اليوم كشفت حجم التحديات وحملت رسائل طمئنة للمواطنين

ثمن النائب على مهران عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفالية التى أقيمت اليوم بعنوان “حكاية وطن” بمناسبة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد بإستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنها تجسيدا حيا لروح النصر والإرادة الوطنية والتى تمثلت في نصر أكتوبر المجيد.

وأوضح النائب: أن الكلمة كشفت أن التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن ليست أقل صعوبة مما وجهناه من قبل، لكنها تتطلب منا نفس روح الإرادة والعزيمة التي تجسدت في حرب أكتوبر، كما حملت كلمة الرئيس أيضا رسائل طمأنه للمواطنين.

وأضاف: أن مصر قادرة بفضل الله ثم بفضل العمل المتواصل والإصرار، على عبور جميع التحديات وتحقيق الأهداف التي يصبو إليها الشعب المصري حتى نصل إلى ما نريد لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن السيسي أكد فى كلمته على أن الوطن يحتاج إلى التكاتف والعمل الجماعي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وهي دعوة للتكاتف والوحدة الوطنية بين صفوف وأبناء الوطن الواحد خلف قيادتهم السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ، وأنه يجب علينا أن نكون حريصين على أمن وإستقرار الوطن.