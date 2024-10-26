العربي الناصري: كلمة الرئيس السيسى خلال احتفالية أكتوبر بثت الطمأنينة في قلوب المصريين

ثمن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر التي أقيمت مساء اليوم بالعاصمة الإدارية، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسى بثت الطمأنينة في قلوب المصريين.

وأشار أبو العلا، أن انتصارات أكتوبر يظهر أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية لمجابهة جميع التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن نصر اكتوبر حكاية خالدة سيظل يرويها كل جيل للأجيال المتعاقبة وسوف تظل علامة فارقة في تاريخ مصر العظيم.

وأوضح: أن كلمة الرئيس السيسى تؤكد أنه يشعر بكل إنسان ومواطن مصري، كما أنها عبرت علي الأسرة المصرية، مشيرا إلي أن الاحتفالية شهدت حضور شعبيا ممثلا عن مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية، وعدد من الشخصيات العامة والوزراء والمسؤولين، مضيفا إن الاحتفالية تعد ترسيخا لاستعادة روح أكتوبر لتكون مصدر إلهام للشعب المصري في التعامل مع التحديات الراهنة سواء علي المستوى الداخلي أو الخارجي الذي يشهد تطورات غير مسبوقة.