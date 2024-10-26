برلماني: كلمة الرئيس السيسى خلال احتفالية اكتوبر أظهرت قوة المصريين على مواجهة التحديات

قال النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر التي أقيمت مساء اليوم بالعاصمة الإدارية، تظهر وتؤكد قوة الشعب المصري علي مجابهة ومواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية.

وقال النائب: إن كلمة الرئيس السيسى أظهرت للجميع قوة وصلابة الشعب المصري الذي يعي جيدا خطورة المرحلة الراهنة ويقف خلف القيادة السياسية بقوة نظرا لما تشهده البلادة من تحديات كبيرة وغير مسبوقة حيث تشهد السودان حروبا بجانب ذلك عدوان إسرائيل علي غزة.

مؤكدًا: أن كلمة الرئيس السيسى تؤكد انحيازه للمواطن أولا، وهو ما يفسر حرص الرئيس علي وضع ملف بناء الإنسان المصري علي رأس أولوياته من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكل فئات الشعب المصري، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم من أجل المساهمة في بناء الشخصية المصرية باعتبارها أحد ركائز الجمهورية الجديدة، وأحد أدوات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

مشددًا على أن المصريين يقفون خلف قيادتهم السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي، للعبور من تلك المرحلة التي تتسم بالتحديات والصعوبات، مؤكدا أن الشعب المصري قادر على عبور المحنة وتحويلها لمنحة بوقوفه خلف الرئيس السيسي والعبور من جميع الأزمات والدخول إلي الجمهورية الجديدة برؤية حديثة ودولة معاصرة.