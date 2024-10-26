الشباب والرياضة بالقليوبية تنظم المهرجان الرياضى للياقة البدنية”Be fit” ضمن “بداية جديدة”  

شهد الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضه بالقليوبيه، اليوم السبت 26 اكتوبر بمركز شباب المنشية ببنها ، فعاليات مهرجان اللياقة البدنيه Be fit والتي تنفذها اداره الرياضة بالمديرية فى اطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة”ضمن خطة ادارة الرياضة بالقليوبية ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة ، محمود شعبان معاون المدير العام ، اشرف سليمان مدير اداره الرياضة بالمديريه

وفى كلمته ، رحب الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية بالمشاركين مؤكدا على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتكثيف البرامج والأنشطة الخاصة باللياقة البدنية وفقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بهدف تعزيز مفهوم اللياقة البدنية والحث على نشر ثقافة الممارسة الرياضية مما ينعكس بشكل إيجابي على الصحة العامة ، بالإضافة إلى تشجيع الروح الرياضية وتنمية المهارات البدنية لدى النشئ والشباب.

وقد تضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة والمسابقات الرياضية التي شهدت مشاركة كبيرة من الشباب والفتيات اعضاء مراكز الشباب والأندية بالقليوبية ، وسط جو من التنافس الرياضى وقد أظهر المشاركون مستوى عال من اللياقة والقدرة على المنافسة، وفي نهاية المهرجان، تم تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز على المتميزين في مختلف المسابقات، مما أضاف طابعا من الحماس والتشجيع للمشاركين.