” القليوبية “: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرى مركز طوخ بالتنسيق مع حياه كريمة

تحت رعاية أيمن عطية محافظ القليوبية أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بقيادة الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، عن تنظيم قافلة طبية مجانية، بقرية زاوية بلتان بمركز طوخ، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، يومي، 25و26 أكتوبر ، لتقديم الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بداية لبناء الإنسان المصري

وأوضحت المديرية، أن القافلة الطبية تضم التخصصات الطبية الاتية، “نساء وولادة – خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال – الباطنة – الأنف والأذن – العظام – الجراحة – الرمد الأسنان – القلب – الجلدية – خدمات الأشعة والتحاليل”.

والجدير بالذكر أن القوافل تأتى فى إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.

وقد تم الكشف على مايقرب من 1001 مواطن من خلال القافلة على مدار اليومين وقد تتضمنت القافلة وجود معملى دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحى للمواطنين المترددين على القافلة، كما يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، جائت القافلة بحضور الدكتورة مفيدة رجائي منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، والدكتور جمال عبد الغني مدير الإدارة الصحية بطوخ، والدكتور ماجد صبيح مدير موقع القوافل، والدكتورة نشوى سنوسي مسؤل الإمداد الطبي بالقوافل الطبية،والأستاذة نجلاء شعبان رئيس الوحدة المحلية لبلتان التابعة لمركز طوخ والدكتورة نجلاء الفرماوي مدير المبادرات الشبابية وحقوق الإنسان بالمحافظة