” القليوبية “: حملة موسعة للتصدى لجميع التعديات ورفع الاشغالات بشوارع حى شرق شبرا

تماشياً مع توجيهات القياده السياسيه ومجلس الوزراء بشأن الاستمرار فى التصدى لظاهره الاشغالات وجميع انواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصه ظاهره الاشغالات .

وفى إطار تحقيق الانضباط ومجابهه انتشار التعديات والمخالفات بالشوارع والطرق العامه وعدم الالتزام باللوائح والقوانين تستمر جهود الاجهزه التنفيذيه بحى شرق تحت رئاسه اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد لمحافظه القليوبيه والمشرف على مجلس مدينه شبرا الخيمه وحى شرق وتحت اشراف نائب رئيس الحى محمد حميده قامت الاجهزه التنفيذيه بشن حمله مسائيه اليوم للقضاء على ظاهره الاشغالات والتعديات ومعوقات الطريق واستغلال مساحات دون الحصول على التراخيص اللازمه بشارع مصرف مسطرد و التى تخالف قوانين الاشغال العام وتم رفع الاشغالات والتعديات مع اتخاذ الاجراءات القانونية وذلك فى اطار الزام المخالفين باتباع القوانين المنظمة للطرق والميادين واملاك الدولة و رفع ما يقوم بتشويه المظهر العام واعاده الوجه الحضارى و متابعه عدم عوده الاشغالات مره اخرى .

كما تم التأكيد بأن الحملات مستمره للقضاء على ظاهره الاشغالات والزام الجميع بالقانون وانه لا تهاون مع المخالفات والتصدى لها بكل حزم ولاسيما التعدى على أملاك الدوله لحين عوده الانضباط واعاده الوجه الحضارى للشوارع والميادين لعدم عوده العشوائيات مره أخرى .