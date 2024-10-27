” سويلم”: دراسة إمكانيات المياه الجوفية بشمال و وسط سيناء لتحقيق التنمية المستدامة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة موقف عدد من المشروعات التنموية بشبه جزيرة سيناء والدلتا الجديدة ، وإجراءات تحسين عملية الرى بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ، وحوكمة ادارة المياه الجوفية .

وتم خلال الإجتماع إستعراض موقف تنفيذ مشروع تنمية شمال سيناء .. حيث تم استلام عدد (٣) مآخذ على ترعة الشيخ جابر ، وجاري العمل فى (٣) مآخذ أخرى والمتوقع نهوها خلال العام الجاري ، وبذلك فقد تم نهو عدد (٢١) مأخذ وجارى التشغيل التجريبي لهم ، من أصل ٢٤ مأخذ لرى مساحة ١٢٥ ألف فدان بشمال سيناء .

كما تم إستعراض موقف التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء حيث تم إنشاء عدد (١٦) تجمع تنموي وسكني تشتمل على مكونات آبار جوفية وأراضي زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الأهالى في سيناء ، و وجه الدكتور سويلم بدراسة حالة التجمعات التنموية وإمكانيات المياه الجوفية بشمال و وسط سيناء لتحقيق التنمية المستدامة طبقا للإمكانيات المتاحة للخزانات الجوفية .

كما تم إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة والذى يبلغ حاليا نسبة تنفيذ ٧٣% ، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل طبقا للمعدل الزمنى المقرر .

كما تم استعراض موقف المآخذ الواقعة على ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ، فى إطار السعى لمتابعة حالة الرى على الترع الثلاث ، وتحقيق التوزيع العادل للمياه بين الزمامات الواقعة على هذه الترع .

كما تم استعراض إجراءات حوكمة إدارة الخزانات الجوفية فى مصر وتحقيق الإدارة الرشيدة لها ، حيث شدد الدكتور سويلم على الإلتزام بإصدار التراخيص اللازمة لأى أنشطة تعتمد على المياه الجوفية لضمان تحقيق الإستدامة لهذه الأنشطة .