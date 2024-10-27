“القليوبية”: متابعة رئيس الجهاز لأعمال مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة العبور الجديدة

تنفيذا لتعليمات شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة خطة تنفيذ أعمال الإسكان الاجتماعي والمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

قا الدكتور أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز والسادة النواب والسادة المعاونين ومديري الإدارات التنفيذية و الشركات المنفذة للمشروعات بجولة تفقدية للحي الـ 15 والذي يضم عدد 705 عمارة بإجمالي (16920) ، والحي 16 والذي يضم عدد 433 عمارة بإجمالي (10392) وحدة سكنية حيث تابع سيادته خطة الإسكان الاجتماعي للعديد من الأعمال المنفذة و الاعمال قيد التنفيذ بتلك الأحياء بالمدينة للوقوف على حالة المشروعات .

خلال الجولة اطلع رئيس الجهاز على مراحل تنفيذ المشروعات حيث تمت مراجعة جودة الأعمال الإنشائية والتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة ووجه بتسريع وتيرة العمل لضمان تسليم الوحدات السكنية في المواعيد المحددة.

كما استمع رئيس الجهاز إلى تقارير من الفرق الفنية حول سير الأعمال والتحديات التي قد تواجه المشروع مشددًا على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز الأعمال.

هذا وقد تابع موقف تنفيذ الخدمات المقامة بتلك الأحياء والأعمال الخاصة بأعمال الطرق والمرافق وما تم تنفيذه بالطرق الرئيسية والفرعية و الطريق الفاصل بين الاحياء المذكورة والطرق المحيطة بالعمارات وأماكن انتظار السيارات وأعمال تركيب الإنترلوك والبلدورات في الجزر والأرصفة والمشايات بين العمارات وكذا أعمال تنسيق الموقع العام .

وأكد رئيس الجهاز على أهمية هذه المشروعات في توفير وحدات سكنية مناسبة وبأسعار معقولة مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ويعزز من الاستقرار الاجتماعي كما دعا إلى مراعاة الجوانب البيئية في التنفيذ لضمان استدامة المشروع. ختامًا تعكس متابعة رئيس الجهاز لمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين مما يعزز من مكانة مدينة العبور الجديدة كمركز حضاري متكامل.