“الإسكان “:طلاب كلية الهندسة بجامعة فاروس يزورون مدينة العلمين الجديدة لتعزيز الخبرات العملية

استقبل جهاز مدينة العلمين الجديدة برئاسة أحمد إبراهيم، وفداً من طلاب كلية الهندسة المعمارية بجامعة فاروس بالإسكندرية، في زيارة ميدانية إلى المدينة باعتبارها واحدة من أبرز المشروعات التنموية الواعدة في مصر، بهدف تعزيز الخبرات العملية، والربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي وتشجيع الأنشطة المجتمعية.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، أن الزيارة تهدف إلى إطلاع الطلاب على أحدث المشروعات العمرانية والتعرف على الجهود المبذولة في تطوير المدينة، وذلك ضمن رؤية تعزيز مهارات الطلاب وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة المجتمعية، إضافة إلى الدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي.

وتضمنت الزيارة جولات ميدانية داخل مختلف مناطق المدينة، حيث تعرف الطلاب على مراحل التخطيط والتنفيذ لمشروعات البنية التحتية والمباني الحديثة، إضافة إلى تطبيقات الاستدامة والطاقة المتجددة في التصميمات المعمارية، بهدف مساعدة الطلاب على استيعاب التحديات التي تواجه مشروعات التنمية العمرانية الكبرى، وكيفية توظيف المعرفة الأكاديمية لحل المشكلات ووضع حلول مبتكرة تخدم المجتمع.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه التجربة التي زودتهم برؤية أوضح لدورهم المستقبلي كمهندسين، وأهمية المشاركة في المشروعات التي تهدف إلى تطوير المدن، وتحسين مستوى الحياة للمجتمع ككل.

كما تأتي الزيارة استكمالاً لخطة تعريف طلاب المدارس والجامعات بأهم الإنجازات والمشروعات التي تنفذها الدولة المصرية.