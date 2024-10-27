وزير الإسكان يتابع سير العمل بمنظومة الطرق والنقل الجماعي بعددٍ من المدن الجديدة

تابع شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمنظومة الطرق والنقل الجماعي بعددٍ من المدن الجديدة، والتي شملت مدن: العاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والعبور، ودمياط الجديدة، وسفنكس الجديدة، وأخميم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وبدر.

وأكد وزير الإسكان، أهمية تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وتنفيذ الطرق، والاهتمام بمنظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لسرعة تنمية المناطق الجديدة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، قال المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف ووضع طبقة الأسفلت على طريق نادي الرواد، ضمن خطة شاملة لتحسين الطرق وتسهيل حركة المرور بالمدينة، مما يسهم في تعزيز السلامة والراحة لسكان المدينة وروادها.

وأكد المهندس علاء عبداللاه مصطفى، أن جهاز المدينة يواصل التزامه بتطوير شبكات الطرق ورفع كفاءتها، استجابةً لحاجة المواطنين والمستثمرين إلى بنية تحتية متطورة ومستدامة.

وتابع رئيس الجهاز، أعمال شركات النظافة العاملة بالمدينة، والتي تضمنت تنظيف عددٍ من الطرق والشوارع بالمدينة، ورفع كميات كبيرة من التراكمات ونقلها للمقالب العمومية.

وتفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حي امتداد غرب الجولف، حي جاردينيا، بالتجمع الثالث، وذلك لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة الجاري تنفيذها، حيث تم الانتهاء من أعمال الفرمة للطرق بـ3 مناطق بحي جاردينيا 2 بنسبة تزيد على ٩٠ %، وجارٍ استكمال أعمال الأسفلت بنسبة تخطت 75%.

وشدد “الغيطى” على مسئولي المشروع بضرورة الالتزام بأصول الصناعة والمواصفات الفنية في تنفيذ كافة الأعمال بالمدينة ومواصلة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لقاطني المدينة.

وأعلن المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تشغيل خط مواصلات جماعي جديد، بالتنسيق مع “شركة النقل الجماعي المتميز”، يخدم بشكل أساسي الحي الترفيهي ودار مصر وجامعة بنها الدولية، والحيين التاسع والسادس، والمنطقة الصناعية الأولى بعدد مبدئي “٢ سيارة ميكروباص ١٤ راكباً”، وذلك في إطار أهمية توفير خطوط مواصلات جديدة تناسب احتياجات السكان وزائري المدينة.

وأفاد المهندس أحمد رشاد، بأن منظومة النقل الجماعي تحد من ظاهرة المواصلات غير المرخصة بجانب تشكيل لجان مختصة لمتابعة حركة منظومة النقل الداخلي والخارجي، وعمل التعديلات اللازمة لمواعيد الإطلاق وخطوط السير حسب حاجة قاطني المدينة.

وتفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أعمال صيانة وتوسعات طريق المدخل الرئيسي لميناء دمياط يرافقه المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز.

وأوضح رئيس الجهاز، أن أعمال تطوير وتوسعة طريق مدخل الميناء والمتفرع من طريق دمياط الجديدة يتم تنفيذها لسيولة الحركة المرورية بهذا الطريق الحيوي، وتم البدء في تغطية طبقة (FDR) ببلاط الإنترلوك عالي الإجهاد لتحمل مرور الشاحنات الثقيلة المترددة على ميناء دمياط، حيث بلغت نسبة التنفيذ للأعمال ٨٠%.

وأكد خلف الله، سرعة تأهيل البلدورات والأرصفة واستكمال أعمال الأسفلت المتداخلة مع الطريق، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تأتي بالتوازي مع أعمال التطوير وإنشاء محطة تحيا مصر بميناء دمياط، والاستعدادات للافتتاحات لأحد أهم المشروعات التنموية للدولة المصرية.

وقام رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بجولة تفقدية بمواقف سيارات الأجرة والسيرفيس بالمدينة، للاطمئنان على حركة نقل الركاب، وحسن سير العمل وانتظامه بالمواقف، وكذا الالتزام بخطوط السير، والتعريفة الجديدة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة بالمواقف والمنطقة المحيطة بها، وإزالة أي إشغالات أو باعة جائلين من المواقف والتعامل بحسم للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وقام المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، بجولة تفقدية بمشروع محور سفنكس الجاري تنفيذه لمتابعة آخر موقف للتنفيذ، ومسار خط المياه الجاري تنفيذه داخل منطقة السليمانية كآخر جزء في خط المياه، وحث الشركة على سرعة إنجاز الخط، موجهاً الشركة بتكثيف المعدات وتكوين أكثر من فريق عمل على كامل مسار الطريق، لسرعة الانتهاء من الأعمال.

وشدد المهندس أحمد إبراهيم أنور، على ضرورة تكثيف العمل بالمشروع ورفع نسب الإنجاز حتى يتم الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة

وقام المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة،

بتفقد استكمال تنفيذ أعمال الطبقة السطحية للطرق بالحي السكني الأول بالمدينة، مؤكداً سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمواصفات والجودة المطلوبة لظهور المدينة بالمظهر الحضاري المطلوب.

كما تابع أعمال تنسيق المواقع بمداخل المدينة والطرق والمحاور الرئيسية والحدائق العامة، وكذا أعمال الزراعة والتشجير بالمسطحات الخضراء بالأحياء السكنية بالمدينة.

وتفقد المهندس مصطفي هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، أعمال مشروع تنفيذ فرمة – طبقة أساس -MCO – طبقة أسفلتية للحارة الخارجية لبعض الطرق بالمدينة، وذلك للتأكد من جودة الأعمال المنفذة والوقوف على الموقف التنفيذي للعملية، موضحاً أن نسبة الإنجاز العيني تتجاوز ٦٥٪.

وأشار المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، تم التنسيق مع المحافظات لموافاتنا بالتعريفة الجديدة، والعمل عليها داخل المدينة وتطبيقها، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع مدينة بدر بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة.

وكلف المهندس محمد عبدالعزيز عامر، المهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز للتنمية، والسيد/سامح الشافعي، مدير إدارة التنمية، بالمتابعة الميدانية بالتنسيق مع إدارة المواقف وإدارة المرور، ومباحث المرور، لتكثيف الحملات التفتيشية على الموقف الرئيسي، ومواقف السرفيس والسيارات الأجرة بمدينة بدر، وكافة الطرق الداخلية للتأكد من انتظام العمل وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير.