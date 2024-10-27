” القليوبية “: تفعيل المشاركة المجتمعية بمعهد طنط الجزيرة الابتدائى ضمن مبادرة بداية جديدة

برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ودعم الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر وتوجيهات فضيلة أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومتابعة الأستاذ الدكتور أحمد شرقاوى وكيل قطاع المعاهد لشئون التعليم والطلاب وإشراف ومتابعة سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية وفى ضوء المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتنمية البشرية تم تفعيل المشاركة المجتمعية بمعهد طنط الجزيرة الابتدائى الحاصل على اعتماد الجودة حيث تحرص الجمعية الشرعية بالقرية على توفير الزى الأزهرى لطلاب المعهد بما يتناسب مع المكان والمكانة العلمية للمؤسسة التعليمية الأزهرية ويحفز الطلاب وأولياء الأمور ويجسد روح التعاون بين المعهد ومؤسسات المجتمع المدنى وانعكاس ذلك إيجابيا على العملية التعليمية