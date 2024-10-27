مستقبل وطن: الحوار الوطني منصة داعمة للدولة المصرية وقضايا المواطنين

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطنى أصبح منصة ومظلة حوارية غير مسبوقة، وخلال الفترة الأخيرة حقق العديد من المكاسب على الصعيد السياسي والحزبي، ومنذ انطلاقه هناك العديد من الملفات التي حقق فيها العديد من الخطوات الإيجابية خاصة تلك المتعلقة بالشارع المصرى.

وأوضح: أن الحوار الوطني ساهم في إحداث حراك في الحياة السياسية والحزبية في مصر، تحت شعار مصلحة الدولة العليا وأمن مصر القومي، بل وجمع الجميع على مائدة مفاوضات واحدة من أجل الوطن، ونجح لأنه انطلق دون أي قيود أو خطوط حمراء، سوى مصلحة الوطن العليا، وكل ما يجرى من مناقشات لموضوعات مختلفة لا هدف منها سوى الوطن والمواطن.

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الحوار الوطنى ساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية، ولهذا أصبح الحوار الوطني مكسب حقيقي وفكرته تخدم الوطن واستطاع لأول مرة منذ عقود جمع كل القوى السياسية والمدنية والحزبية على طاولة واحدة من أجل الوطن.

وأكد أن الحوار الوطنى أصبح منصة هامة لتقديم الدعم والمشورة للحكومة والدولة، خاصة أن الجلسات المتخصصة بها نوعا من التخصصية والجدية تعطي عددا من المقترحات والحلول، مؤكدا أن ملف الدعم النقدى من أهم وأبرز الملفات خاصة وأنه يعمل على تخفيض التسرب والفاقد من الدعم العينى الموجودة حاليا، ويتيح نوعا من المرونة للمواطن فى معرفة التغطية و متطلباته فى السلع التى يحتاجها، ويحسن كفاءة الإنفاق العام للدولة.