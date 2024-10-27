برلماني: كلمة السيسي تؤكد أن ذكرى نصر أكتوبر ستظل ملهمة للمصريين في مواجهة التحديات

أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب؛ أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية نصر أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، كانت كاشفة للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وتابع قائلاً: إن هذا ما أكده الرئيس السيسي من أن مثلما نجح المصريون في هزيمة العدو بالماضي والحفاظ علي وطنه فهو قادر أيضًا على هزيمة التحديات الراهنة بنفس الروح التي انتصرنا بها خلال نصر كتوبر المجيدة.

وأشار إلى أن المصرييين يقفون خلف القيادة السياسية ويدركون حجم التحديات المحيطة بنا حيث تموج المنطقة بصراعات لا تنتهي مؤكداً أن روح نصر أكتوبر ستظل مهلمة للمصريين في مواجهة التحديات والتغلب علي الصعاب.

وقال عضو مجلس النواب: إن تجربة حرب 67 أيضا كشفت لنا حجم الصعوبات التى عاشها شعب بأكمله في ظروف استثنائية من الناحية السياسية والاقتصادية والنفسية أيضًا، وهذا يمنحنا بارقة أمل لتجاوز التحديات التي نوجهها الآن، ويكشف لنا حجم التضحيات التي دفعها المصريين من أجل استرداد كل شبر من أراضينا في سيناء، بعدما روج العدو الإسرائيلي بعدم قدرة الجيش المصري على تحطيم خط بارليف لكن إرادة المصريين كان فاقت التوقعات.

وأشاد “الناظر” بتوجيه الرئيس السيسي بإطلاق اسم الحاجة فرحانة علي حي بسيناء، موضحًا أن هذا التقدير والتكريم يعتبر رد الجميل من الرئيس لهذه السيدة التي قدمت الكثير من اجل الوطن.