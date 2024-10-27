طلب برلماني بشأن إلغاء قرار حذف 10 مدافن من سجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز بالقاهرة

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، وزيري الإسكان، والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، بخصوص حتمية إلغاء القرار الوزاري رقم 1045 لسنة 2024 الخاص بحذف 10 مدافن من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة.

وأوضحت الجزار أن القاهرة تزخر بالمباني الأثرية ذات الطراز المعماري المتميز، ولذلك تم إدراج العديد من المبان والمدافن في سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، لتحويل القاهرة إلى متحف مفتوح مثل روما وغيرها من المدن التاريخية الغنية بتراثها وفنها وتاريخها.

وبالتالي، فإن لفظ مدفن لايعني أنه «ليس مهم» وإلا كانت الحكومات السابقة هدمت مقابر المصريين القدماء في البر الغربي بالأقصر التي يزورها السياح بالآلاف يوميًا وتحويلها لمدن سكنية

وأكملت النائبة: بعدما زادت قيمة هذه المباني والمدافن التاريخية بمرور الوقت وأصبحت تراث، وجدنا قرارٌا غريبٌا من الحكومة بحذف هذه المباني والمقابر الأثرية من سجل المباني المتميزة وهدمها رغم احتوائها على مقابر أثرية لمشاهير وعظماء وعلماء وشعراء وفنانين ورجال دولة وسياسيين من عظماء مصر.

وتابعت: إذا كان هدم المقابر متعارف عليه، مثلما تُزعم الحكومة تبريرًا لقرارها المتسرع، لكانت دولة مثل الهند قررت هدم تاج محل فهي مقبرة مثل مقابرنا، لكنهم يقدرون الفن المعماري وتاريخهم وتراثهم، وأكدت إن هذا القرار ليس في صالح مصر وسيغضب ملايين المصريين.

مطالبة الحكومة بالتراجع عن القرار وتلغيه، وأن تكون حريصة أكثر حرصا على الحفاظ على تراثنا وتاريخنا، وأكدت النائبة رفضها التام لـتغيير الذاكرة البصرية للشعب المصري التي تذكرنا بالتاريخ والأصالة وهويتنا على مدار عقود زاخرة بإنجازات يفخر بها الشعب المصري منذ القدماء المصريين حتى اليوم.

وقالت: لا نريد تطوير أو بناء كباري على مقابر وجثث جدودنا وتراثنا، المصريون يفخرون بتاريخهم كله وليس من حق أي شخص أو مسئول طمس تاريخ أو حقية من الزمن، مطالبة رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان، واستدعاء وزير الإسكان للمناقشة ومطالبته بإلغاء القرار 1045 لعام 2024، وعدم حذف أي مبنى أو منشأ من سجلات الآثار أو سجلات المباني ذات الطراز المعماري القديم أو المتميز في الحال أو في المستقبل.

وتعطيل القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2020 الخاص بخذ المباني من سجل االمباني ذات الطراز المتميز، واستدعاء محافظ القاهرة وسؤاله عن ماهي التوصية التي بالكتاب رقم 10769 لعام 2024 التي سمحت به اللجنة حذف المباني من السجل ومبرراته؟

كما طالبت رئيس الوزراء فتح تحقيق لمعرفة كيف توصي اللجنة المشكلة من محافظة القاهرة بإزالة المباني من سجلات المباني ذات الطراز المعماري المتميز؟ متساءلة؛ هل اللجنة فوجئت بأنها غير مميزة وشطبوها فجأة؟ كما طالبت النائبة من رئيس الوزراء تغيير سياسات الهدم وإستبدالها بسياسة الترميم لتظل القاهرة أثرية وتاريخية نفخر بها كمدينة وعاصمة من أهم عواصم العالم.