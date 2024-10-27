كولر يدفع بنفس تشكيل السوبر المصرى أمام العين

ينوى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، السويسري مارسيل كولر، وبحسب ما نشرته التقارير الإعلامية، الاستمرار بنفس تشكيلة السوبر المصرى فى مواجهة العين الإماراتى، والمقرر لها يوم «الثلاثاء» المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن ربع نهائى بطولة كأس «انتركونتننتال»، كما فعل بلقاء الزمالك، يوم «الخميس» الماضى فى نهائى السوبر المصرى.

وستكون تشكيلة النادى الأهلى فى مواجهة العين على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى – خط الدفاع: أكرم توفيق، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله – خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، وفى الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو على وطاهر محمد طاهر.

وكان النادي الأهلي، توج بلقب السوبر المصرى على حساب الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بعد التعادل بهدف لمثله فى الوقتين الأصلى والإضافى.

وبدأ النادى الأهلى، تحضيراته لمواجهة العين الإماراتى، أمس «السبت» بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية يوم «الجمعة» الماضى عقب التتويج بلقب السوبر المصرى.