منطقة القليوبية الأزهرية تنظم اللقاء التعريفى لمسئولى التحول الرقمى بمعاهد المنطقة

نظمت منطقة القليوبية الأزهرية برئاسة سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة اليوم الأحد ٢٧ أكتوبر بديوان عام المنطقة اللقاء التعريفى لرواد التحول الرقمى بالمعاهد الابتدائية والإعدادية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ودعم فضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر وتوجيهات أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومتابعة الأستاذ الدكتور أحمد شرقاوى وكيل قطاع المعاهد لشئون التعليم والطلاب وذلك لمناقشة آليات تطبيق منظومة التعليم الجديدة والخاصة بحافز المرحلة الابتدائية والصف الأول الإعدادى وفق التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية والتى تحدد الفئات المستحقة ومقدار الأعمال الموكلة إليها من أجل تحقيق الشفافية والعدالة فى تطبيق المنظومة الجديدة والاستغلال الأمثل للطاقات الموجودة بما يحقق رؤية التعليم ٢٠٣٠ وقد حاضر فى اللقاء الأستاذ وليد عبدربه بحضور الأستاذ ماهر محمدى مدير إدارة الجودة.