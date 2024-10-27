“القليوبية “: تشكيل لجنة لاختيار أعضاء الدعم الفنى للجودة بمنطقة الأزهرية بالمحافظة

انعقدت اليوم لجنة اختيار أعضاء الدعم الفنى للجودة بإدارات منطقة القليوبية الأزهرية، برئاسة سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية بمنطقة القليوبية انعقدت اليوم لجنة اختيار عدد ثلاث أعضاء دعم فنى جودة فى عدد ثلاث إدارات تعليمية طوخ – الخانكة – كفر شكر وفق شروط الإعلان بالمنشور رقم ٩ لعام ٢٠١٥ ويأتى ذلك من أجل تقديم الدعم الفنى للمعاهد المرشحة للاعتماد وكذلك المعاهد المعتمدة بما يساهم فى تطوير الأداء بالمعاهد وتحقيق المعايير الحاكمة للاعتماد وتفعيل المشاركة المجتمعية وحصول أكبر عدد من معاهد المنطقة على الاعتماد وحرصا من قيادات الأزهر الشريف على نشر ثقافة الجودة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بما يحقق رؤية التعليم ٢٠٣٠ وقد انعقدت اللجنة بحضور السادة مديرى إدارات الشئون القانونية – التنسيق – الكمبيوتر التعليمى – الجودة.