“الرى”: ختام ورشة عمل بعنوان “إستخدام دبلوماسية العلوم لحل النزاعات المتعلقة بمياه نهر النيل عبر الحدود”

اختتم فى العاصمة الكينية نيروبي، ورشة العمل الخاصة بإستخدام دبلوماسية العلوم لحل النزاعات المتعلقة بمياه نهر النيل عبر الحدود، والتي أقيمت يومي ٢٤ & ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ ، وقد شارك في الورشة الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، حيث قدم عرضًا حول هيدرولوجيا حوض النيل والعلاقة بين الأحواض المختلفة، مسلطًا الضوء على وجهة النظر المصرية تجاه التنمية في دول الحوض، والتحديات الناتجة من التوقيع المنفرد علي الاتفاقية الاطارية لحوض النيل، كما طرح المؤتمر بعض الحلول الممكنة، والتى من أبرزها الإستعانة بالأكاديميين عبر مسار بحثي لحل المشاكل المتعلقة بالحوض ، كما تمت الإشارة إلى اهمية الاستعانة ببعض التقنيات الحديثة مثل الاستشعار عن بعد ، كما تم التطرق إلى التجارب الناجحة لإدارة أحواض الأنهار المشتركة، مثل حوض نهر السنغال فى افريقيا وحوض الدانوب في أوروبا ، وقد حضر الورشة عدد من ممثلي دول حوض النيل، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وبعض المعاهد البحثية الأوروبية.