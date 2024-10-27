السكة الحديد : إيقاف تشغيل أخر قطار صيفى بين القاهرة ومرسى مطروح إعتبارا من الجمعة المقبلة

فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات محمد عامر رئيس مجلس الإدارة قررت الهيئة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 / 11 / 2024 تعديل تركيب قطارى 951 / 960 ( القاهرة / بورسعيد والعكس ) ليكون بالتركيب ( 8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية ) وبنفس جداولهم الحالية .

كذلك قررت الهيئة اعتباراً من الجمعة الموافق 1 / 11 / 2024 إيقاف تشغيل أخر قطار صيفى بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس حيث تقرر إيقاف قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح ، وقطار 943 / 942 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة على أن يكون آخر أيام تشغيلهم يوم الخميس الموافق 31 / 10 / 2024 .