الحق فى الدواء: مشروع التتبع الدوائي يقضى على ظاهرة الغش والأدوية منتهية الصلاحية..

أشادت جمعية الحق فى الدواء بالاتفاق الذى عقدته هيئة الدواء المصرية مع شركات خاصة لبدء تطبيق مشروع التتبع الدوائى..مشيرة فى بيان لها أن هذا الإتفاق يأتى كبداية لمنع جريمه أساءت إلي سمعة مصر في صناعه الدواء وتتسبب في ضياع الملايين والخطر علي صحه المصريين خاصه مع تعاظم دور التكنولوجيا وظهور تطبيقات مجهوله لتوزيع الادويه كما خاصة أنه سيتم الكشف عن الأدوية منتهية الصلاحية التي تتوفر في أكثر من ٨٠ ألف صيدلية وغير مستوفية الشروط الصناعيه أو الأدوية المجهولة . هذه الخطوه سيتبعها زيادة الإستثمارات في مجال الصناعه الجادة كما ستكون صحه المواطن في أمان كامل .

وأكد ت الجمعية فى بيان له إن هذه خطوه عملاقه قامت بها هيئه الدواء في طريق بدايه تطبيق المنظومه الكترونيه مع انتشار ظاهرة الغش الدوائي والأدوية منتهية الصلاحيه التي أصبحت في (مثلث التهريب و الغش أو شبهات الاحتكار ) فى أسواق توزيع الأدوية .

وأشار د ” محمود فؤاد ” المدير التنفيذي للجمعية أن هذه الخطوة ستؤدى إلى تكوين داتا حقيقه لكل الأدوية الموجوده بالأسواق مما يساهم في منع أي أزمات قادمة . أيضا تشدد مراحل الرقابه في دولة وصلت مبيعات الأدوية من يوليو ٢٠٢٣ الي يوليو ٢٠٢٤ الي ٣ مليار و ٥٠٠ مليون جنيه مما يضعها في مقدمة أكبر دولة في المنطقه حيث أن مصر بها ١٧٢ شركه تمتلك مصنع معتمد و ١٥٥ مصنع تحت التأسيس وأكثر من ١٢٠٠ شركه تجاريه والالاف من مخازن الادوية وشركات التوزيع يعملون في صناعه ١٧ ألف صنف مسجلين رسميا في مصر .

وتابع أن خطوه البدء في منظومه التتبع الدوائي ستكون مرحلتها الأولي مراقبه أكثر من ٦٠٠ مليون علبة دواء إلي حوالي ٤ مليار علبه دواء لأن مصر أكبر الدول فى مبيعات للوحدات الدوائيه .